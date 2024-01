Magyar népmesék az anyanyelv ápolásáért

A Magyar népmesék-sorozat filmötlete Mikulás Ferenc stúdióvezetőtől származik, aki még az 1970-es évek végén kérte Jankovics Marcell segítségét a létrehozásához. A Magyar népmesék kilenc évadja eleinte a Pannónia Filmstúdió kecskeméti műtermében, majd a Kecskemétfilm Kft. gyártásában készült.

Részlet a Magyar népmesék-sorozat Cerceruska című epizódjából. Fotó: Kecskemétfilm Kft.

Az első részek 1980-ban kerültek a televízió képernyőjére, míg az utolsó szériát 2012-ben mutatták be. A sorozat népszerűsége az elmúlt években semmit sem kopott, ezt mutatja az is, hogy a magyarok ma is a világ minden pontjáról keresik és örömmel tekintik meg a régi részeket.

A magyar kultúra napja alkalmából a Magyar Nemzet megkereste a Kecskemétfilm Kft. vezetőjét, Mikulás Ferencet, aki elmondta, nagyon örül annak, hogy a Magyar népmesék-sorozat az elmúlt évtizedekben millióknak jelentette a magyar anyanyelvű kultúra élményét.

Emlékeztetett arra, hogy az 1970-es évek végén a sorozat részeit Kovács Ágnes mesekutató segítségével kezdték készíteni, hogy rajzfilmben is megörökítsék az elmúló magyar mesekincset.

A későbbi évadok készítése során is megmaradt a magyar nyelv és kultúra iránti elkötelezettségük. A sorozat készítői az elmúló paraszti társadalmat – a mese nyelvén – a maga teljességével szerették volna a képernyőn is bemutatni.

Az, hogy mennyire jól sikerült a lényeget megfogni, hűen mutatja, hogy a produkció főcímdala, jellegzetes képi világa a magyar populáris kultúra részévé is vált.

Ma millióknak jelenti ugyanazt: a gyermekkort, a családot és a nemzethez, a nemzeti kultúrához való tartozást is.

A Magyar népmesék-sorozat népszerűsége már a megjelenésekor sem állt meg az országhatáron belül. A videókazettákat eleinte át kellett csempészni a határon túli területekre, ma azonban már egészen más a helyzet. A mesék világhálón ingyenesen érhetők el. A Kecskemétfilm Kft. tájékoztatása szerint a Magyar népmesék-sorozat részeit a YouTube-videómegosztó csatornán közel 180 millióan tekintették meg.



Magyar népmesék a világ körül

A mesék fontos szerepet játszanak az anyanyelv kibontakozásában, éppen ezért a határon túli és a diaszpórában élő magyar ifjúság számára is fontos, identitásépítő sorozatról beszélhetünk. A széria részeit – a múlt hónapi adatok szerint – a világ 172 országában nézték meg Kanadától Tongáig. A statisztikai adatok alapján a legnépszerűbb három magyar nyelvű rész A szorgalmas és a rest leány, A kőleves és A bíró okos lánya.

A Magyar népmesék-sorozat nemcsak magyarul, hanem angolul is elérhető a világhálón.

Ott ugyancsak A szorgalmas és a rest leányt nézték meg a legtöbben, de a dobogón A rókaszemű menyecske és A két aranyhajú fiú meséje követi.

A Kecskemétfilm Kft. tájékoztatása szerint az angol nyelvű mesék 34,2 százalékát az Amerikai Egyesült Államokból tekintik meg.

Kevesen tudják, de a sorozathoz kínai szinkron is készült – s noha Kínában a YouTube-videómegosztó csatorna nem érhető el –, a világ más tájain élő kínaiak anyanyelvükön is hallhatják a Magyar népmeséket.

A rajzfilmsorozat – akárcsak a mesék – hozzájárul az érzelmi-értelmi gazdagodáshoz, a tudásgyarapodáshoz és a személyiségfejlődéshez is. Emellett fontos kulturális közvetítő is egyben.

Borítókép: A Magyar népmesék-sorozat A szegény ember és a kutyácska című meséjének egyik jelenete (Forrás: Kecskemétfilm Kft.)