Magyarországon építenék fel újra a sevillai világkiállítás Makovecz-pavilonját

Újra felépülhet az 1992-es sevillai világkiállítás magyar pavilonja, amelyet egykor Makovecz Imre tervezett – derül ki a Feol.hu cikkéből. A Fejér vármegyei hírportálnak minderről Makovecz Pál, a stílusteremtő építész fia, örökségének gondozója, valamint Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke beszélt, hozzátéve: a koronázóváros mellett Budapest neve is felmerült lehetséges helyszínként.

A sevillai pavilon belső terének részlete. Fotó: Makovecz Imre Alapítvány

Mint írják, Kű Lajos először 2002-ben Makovecz Imrével és Kondor Katalinnal, a Magyar Rádió akkori elnökével együtt kezdeményezte, hogy szállítsák haza a pavilont, de az akkori baloldali politikai hullámverések közepette – a „Merjünk kicsik lenni!” szlogen jegyében – ezt az elképzelést elgáncsolták, csakúgy, mint a budapesti világkiállítás és olimpia tervét. Makovecz Imre 2011-ben hunyt el, örökségének gondozójaként fia,

Makovecz Pál most örömmel fogadta Kű Lajos javaslatát, amelyhez kitörő lelkesedéssel csatlakozott Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész is. Bíznak abban, hogy megfelelő támogatói háttér mellett elképzelésüket siker övezi majd, és akkor újra felépülhet az alkotás, amit több mint három évtizede székely ácsok és erdélyi mesteremberek a Kossuth- és Ybl-díjjal elismert néhai építész irányítása alatt Andalúziában elkészítettek.

A sevillai világkiállítás pavilonjai közül mára már csak 15 áll, közülük is csak néhány olyan, amely helyi védettséget élvez. Ezek egyike a Makovecz Imre által tervezett magyar pavilon is, amely a hét magyarországi vallást jelképező, kelet és nyugat határán álló hét tornyával, ívelt formájával az organikus (vagy ahogyan Makovecz mondta: szerves) építészet, a makoveczi stílus esszenciájának tekinthető, hiszen a mester olyan épületeit összegzi, mint a farkasréti ravatalozó, a paksi és a siófoki templom, a kakasdi faluház, de előrevetíti a piliscsabai Stephaneumot is. A Makovecz-pavilonnak ugyanakkor meglehetősen hányatott sors jutott a kiállítást követően, majdnem elpusztult, végül néhány éve vásárolta meg és újította fel egy córdobai üzletember, így ismét régi pompájában látható.

Ha a mostani elképzelést sikerül megvalósítani, Makovecz Imre egyik fő művét Magyarországon is tömegek láthatják majd. Kű Lajos tervei között szerepel továbbá, hogy a 2025-ös évet Makovecz-emlékévvé nyilvánítsák az építész születésének 90. évfordulója alkalmából.

Borítókép: A Makovecz Imre tervezte magyar pavilon az 1992-es sevillai világkiállításon (Forrás: Makovecz Imre Alapítvány)