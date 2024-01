Filmgyártási támogatásokról döntött a Nemzeti Filmintézet

Egész estés dokumentumfilm mutatja be a DAC, Dunaszerdahely 1904-ben alapított sportegyesülete jelenségen keresztül, hogy mit jelent ma felvidéki magyarnak lenni, mit jelent a Felföldön élőknek egy magyar focicsapat. A DAC címmel készülő alkotás gyártását 254,427 millió forinttal támogatja a Nemzeti Filmintézet. Klasszikus dokumentumfilmes eszközökkel keresik a válaszokat a film alkotói arra, hogy az átlagos sportélményen túl mit jelent magyar csapatnak szurkolni egy olyan országban, ahol a magyarok kisebbségben élnek. Szurkolók megszólaltatásával, személyes történeteken keresztül ismerhetik meg a nézők a DAC jelentőségét a film révén.

A DAC történetéről készülő dokumentumfilmet is támogat a Nemzeti Filmintézet. Forrás: Youtube

A Dunaszerdahelyen forgó alkotás nem csupán a futballcsapat történetét és azt veszi számba, hogy mit jelentett a korábbi generációknak, hanem azt is, hogy hogyan vált a DAC intézménnyé, a felvidéki magyarság megmaradásának szimbólumává, és mit testesít meg napjainkban a magyarságnak és a szlovákoknak. Feltérképezi a DAC pályán kívüli hatásait, társadalmi szerepét és jelentőségét, valamint identitásképző és azt megőrző szerepét is.

A DAC-dokumentumfilm forgatása tavasszal kezdődik, és a film várhatóan az év végén lesz látható, rendezője Tősér Ádám, producere Lajos Tamás.

Ember maradj: Ákos címmel a Filmintézet 228,515 millió forintos támogatásával, Kriskó László forgatókönyvéből és rendezésében készül dokumentumfilm Ákosról.

Az alkotók célja, hogy a színpadról és a képernyőkről ismert előadóművésszel együtt az embert is bemutassák, az álmodozót, a kreátort, akinek sorai, dalai még azoknak a lelkébe is beleégtek, akik kevésbé szeretik.

A portréfilm részben fikciós visszatekintés lesz, megjelenítve Ákos gyermekkorát, fiatalságát a rendszerváltás Magyarországán és első átütő sikereit is, de középpontjában Ákos szólókarrierje áll, amely minden mozzanatával azt mutatja, hogy az előadóművész-dalszerző-költő egy rendkívül összetett személyiség. Egyéniségéből és határozott, sokszor karcos véleményformálásából adódik, hogy tömegek ikonja, rajonganak érte, ugyanakkor vannak olyanok is, akik akár ismeretlenül is elutasítják. Az ambiciózus portréfilm e jelenség miértjeire keres válaszokat. Fő vállalása pedig az, hogy magasságaival és mélységeivel együtt, kendőzetlen őszinteséggel mutasson be egy olyan életutat, amely példát adhat a ma felnővő generációknak. A tervek szerint 2025 tavaszán látható Ember maradj: Ákos portréfilm producere Hábermann Jenő.

Az Erdő című cseh–szlovák–magyar–lett koprodukciós filmdráma gyártását 70 millió forinttal támogatja a Filmintézet.

A Petr Kazda és Tomás Weinreb rendezésében készülő mozifilm történetének kiindulópontja egy szélsőséges időjárás okozta krízishelyzet, amely jelenünk egyre gyakrabban megjelenő kihívása.

Egy fűrésztelepet működtető család békés életét felborítja az erdőjükre lecsapó tornádó és a természeti csapás utáni gondokat kihasználó kétes üzlet megkötése, mely mind a fűrésztelep fennmaradását, mind a négytagú család nyugalmát ellehetetleníti. A Filmfabriq gyártásában Osváth Gábor és Zachar Balázs producerek irányításával készülő film forgatása a tervek szerint ősszel lesz Csehországban és Szlovákiában magyar hangmérnök csapat, vágó és utómunka szakemberek részvételével.

Az Erdő vezető producere a cseh Tomas Hruby, aki többek között az Agnieszka Holland által rendezett, Jan Palachról szóló Olthatatlan című minisorozatot is jegyzi. A koprodukció közel 1,6 millió eurós összköltségvetéssel készül és a tervek szerint 2025-ben lesz látható.

Borítókép: Ákos a jubileumi koncertjén (Fotó: Polyák Attila)