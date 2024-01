Újabb díjeső a Magyar Golgotának

Hét díjat söpört be Kirgizisztánban, az ország legjelentősebb nemzetközi filmfesztiválján a Magyar Golgota (Darking Way), Pozsgai Zsolt filmje, amely a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült. A legjobb film és rendezés mellett a legjobb férfi alakítást Szabó Máté, a legjobb operatőr Kovács Claudia, a legjobb zene Pásztor Sámuel, az Anna and The Barbies vezetője, a legjobb vágó Pálfalvi Réka lett. Ezenkívül a legjobb koncepció és a legjobb forgatókönyv díját is elnyerte a film.

Szabó Máté színész a Miskolci Nemzeti Színház évadnyitó társulati ülésén 2021. augusztus 24-én (Fotó: Észak-Magyarország/Ádám János)

A Török Ignác aradi vértanú utolsó éjszakájáról szóló szenvedélyes film így már számos fesztivál, köztük Las Vegas vagy éppen Sydney fesztiváljai után Kirgizisztánban is meghódította a zsűrit.

Remélhetőleg a közönség népszerűségét is kivívja majd, hiszen a szervezők a produkció engedélyét kérték, hogy helyi szinkronnal a közszolgálati televízióban is vetíthessék. Magyar filmre a televízióban helyi szinkronnal még nem volt példa.

A fesztivál egyéves, kéthavonta hirdetnek eredményt. Az éves gálán februárban ott lesznek Biskekben a Magyar Golgota képviselői is, ahol várhatóan új filmről, magyar–kirgiz filmes együttműködésről is tárgyalnak majd.