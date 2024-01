Varázslatos mesevilágba repítette a közönséget a The King’s Singers együttes koncertje

A minden korosztály számára élményt kínáló koncert gyermekeket és örökifjú felnőtteket egyaránt a helyszínre csábított. Amint a nézőtér megtelt, a zenészek is elfoglalták a helyüket, és nem sokkal fél hét után kezdetét vette egy izgalmas, a szünetet nem számítva közel kétórás utazás, amely során majd egy évszázadnyi varázslatos mesevilág tárult a nézők elé. A zene szárnyain egészen az 1930-as évek végéig repültünk vissza.

A nagyszabású koncerten a Kodály Filharmonikusok Debrecen is közreműködött (Fotó: Filharmónia Magyarország/Dittrich Éva)

Nyitóakkordként a Fantázia című filmből Paul Dukas A bűvészinas című szerzeménye elevenedett meg, a Kodály Filharmonikusok Debrecen előadásában. A kivetítőn megjelenő stilizált, a zenével tökéletes harmóniában mozgó animációk – Hajdufi Péter alkotásai – olykor egy varázslatos fantáziavilágba repítették a közönséget. Többnyire azonban annak a filmnek legikonikusabb, legjellemzőbb motívumait és szereplőit ábrázolták, amelyhez az adott zene készült.

A nyitánynak is tekinthető első, instrumentális szám után színpadra lépett a hat énekes is. Miután az együttes legmélyebb hangú tagja, Jonathan Howard többmondatnyi magyar nyelvű köszöntővel lepte meg a közönséget, felcsendült „az éneklés királyaiként” is emlegetett csapat kristálytisztán intonált, páratlan harmóniában egybeolvadó hangja.

A király énekesei – az éneklés királyai

A The King’s Singers, vagyis A király énekesei nevű együttest gyakran emlegetik az éneklés királyaiként. Az elismerő elnevezést – kiemelkedő énektechnikájuknak és magával ragadóan kifejező előadásmódjukat tekintve – méltán birtokolják. A csoport 1968-ban alakult meg hivatalosan: a cambridge-i King's College hat tagjának Queen Elizabeth Hallbeli koncertjével. Akkor két kontratenorból, egy tenorból, két baritonból és egy basszusból állt össze a csapat, és az együttes a debütálás óta ragaszkodik ehhez az egyedülálló formációhoz. Jelenlegi tagjai: Patrick Dunachie (első kontratenor), Edward Button (második kontratenor), Julian Gregory (tenor), Christopher Bruerton (első bariton), Nick Ashby (második bariton) és Jonathan Hoeard (basszus).

Az együttes a debütálása óta két kontratenorból, egy tenorból, két baritonból és egy basszusból áll össze (Fotó: Filharmónia Magyarország/Dittrich Éva)

Egy évszázad varázslatos dallamai

Az est során elhangzott többek között a Someday my prince will come (Hófehérke és a hét törpe, 1937), a The second star to the right (Pán Péter, 1953), a When I see an elephant fly (Dumbo, 1941), az Ev’rybody wants to be a cat (Macskarisztokraták, 1970) című filmzene is. A klasszikusok közül nem hiányozhatott a Pinokkióban felcsendülő When you wish upon a star, illetve Mary Poppins egyik nagy slágereként ismertté vált Supercalifragilisticexpialidocious című dal sem.

A kilencvenes évek Disney-sikerei sem maradhattak ki a repertoárból. Ebből a korszakból egyebek mellett az Oroszlánykirályból ismert Can you fell the love tonight, a Toy Storyhoz készült When she loved me, az Aladdinban elhangzó Prince Ali című dalok, illetve A Notre Dame-i toronyőr egyik legismertebb slágere, a The bells of Notre Dame csendültek fel. A jól ismert szerzemények egy újszerű, olykor szimfonikus zenekarra épülő, olykor teljesen a capella, de minden esetben egyedülállóan harmonikus zenei hangzásvilággal elevenedtek meg ezen az estén.

A XXI. században is számos halhatatlanná vált sláger született a Disney stúdióiban. Ezen az estén egyebek mellett a Mackótestvér On my way, a Coco Remember me és a Jégvarázs Let it go című dalai elevenedtek meg, új köntösbe bújtatva. A koncert különlegességeként több klasszikus mű is gazdagította a repertoárt: Csajkovszkij „Grande valse villageoise” című szerzemény az 1959-es, Csipkerózsika című filmben, míg Sztravinszkij Tűzmadár-szvitje a Fantázia 2000 című produkcióban hangzott el. A Papp László Sportaréna közönsége most a Kodály Filharmonikusok Debrecen előadásában hallhatta a szerzeményeket.

A közönség kitartó vastapsának engedve a csoport két ráadásszámmal – A dzsungel könyve The bare necessities című betétdalával, illetve a The age of not believing című dallal is megajándékozta a közönséget, akiknek a koncert végén az énekesekkel való személyes találkozásra és közös fotók készítésére is lehetőségük nyílt. A nagy érdeklődésre való tekintettel a produkciót Debrecenben (január 17-én 18.30-tól) és Szegeden (január 18-án 18.30-tól) is megtekintheti a közönség.

Borítókép: Az élményt a különleges animációk tették teljessé (Fotó: Filharmónia Magyarország/Dittrich Éva)