A filmtörténet ikonikus esküvői

1. Majdnem menyasszony (2024)

A Majdnem menyasszony című kedves és szórakoztató film a századelő boldog békeidejében Varjason játszódik, ahol mintha megállt volna az idő, de ennek most vége: Ábel Marika, a nagyra becsült helyi kelmekereskedő szeme fénye férjhez megy, és még a vasútépítés is megkezdődik. Ez olyan nagy riadalmat okoz a kisvárosban, mint napjainkban a mesterséges intelligencia megjelenése: sokan attól félnek, hogy az új technológiai feleslegessé teszi az embert. A modern korban Marika is egy modern gondolkodású hajadon. A tradicionális szokásokkal szemben őt a saját boldogsága is foglalkoztatja, és mivel megérintette a kor nőmozgalmainak a szele, szentül hiszi, hogy nőként joga van az önrendelkezéshez. Persze a történet nemcsak a női egyenjogúságról szól, hanem a felnőtté válásról is, hiszen a hősnő a nézők szeme előtt érik nővé, miközben meghozza élete legfontosabb és legnehezebb döntését.

2. Bazi nagy görög lagzi (2002)

Ha kultúrák találkoznak, és esküvő is van a képletben, abból csak valami kacagtató születhet. A millennium kezdetén az egész világ a szívébe zárta Nia Vardalost, aki az Bazi nagy görög lagzit írta, valamint a női főszerepet is ő játssza. A Joel Zwick által rendezett sztoriban Tula Portokalos (Nia Vardalos) egy középosztálybeli görög–amerikai nő az elvárásokkal ellentétben szerelmes lesz egy felső középosztálybeli, nem görög fiatalemberbe, Ian Millerbe (John Corbett). Ezzel elszabadul a pokol! De nincs mese: az apának el kell viselnie Iant, Iannek el kell viselnie új családját, és Toulának el kell viselnie, hogy szerettei képtelenek elviselni egymást. Mivel független filmről van szó, alacsony, ötmillió dolláros költségvetéssel, ezért kirobbanónak számít a 368 millió dolláros bevétel. Az Egyesült Államok történetében ez volt az 5. legtöbb bevételt elért film 2002-ben 241 438 208 dollárral, amelynek harmadik részét 2023-ban mutatták be.

A Kőgazdag ázsiaiak (eredeti cím: Crazy Rich Asians) 2018-ban bemutatott amerikai romantikus filmvígjáték, melyet Peter Chiarelli és Adele Lim forgatókönyvéből Jon M. Chu rendezett, Kevin Kwan 2013-ban megjelent azonos című regénye alapján. A főszerepben Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Lisa Lu, Awkwafina, Ken Jeong és Michelle Yeoh látható. A sztori szerint Rachel, a fiatal, amerikai–kínai származású, New York-i egyetemi tanár elkíséri barátját, a szintén egyetemi tanár Nicholast Szingapúrba, a férfi legjobb barátjának esküvőjére. Izgatott, mert először utazik Ázsiába, és picit tart a Nick családjával való találkozástól. Rachel meglepődik, amikor kiderül, hogy Nick elmulasztott néhány dolgot közölni vele az életével kapcsolatban. Kiderül, hogy nemcsak az ország egyik leggazdagabb családjának a sarja, de az egyik legkeresettebb agglegénye is.

4. Diploma előtt (1967)

Az amerikai romantikus filmvígjátékot Mike Nichols rendezte, a forgatókönyvet Buck Henry és Calder Willingham írta Charles Webb 1963-as A nagykorú című regénye alapján, aki nem sokkal a Williams College elvégzése után írta meg a kötetet. A főbb szerepekben Anne Bancroft, Dustin Hoffman és Katharine Ross látható. A film története onnan indul, hogy a szégyenlős és visszahúzódó Ben most fejezte be az egyetemet, és készen áll, hogy beteljesítse szülei akaratát: találjon magának egy jól fizető állást, keressen magának egy feleséget és teremtse újra szülei unalmas életét. Valószínűleg így is tenne, ha a szülei barátainál tett látogatás során a csinos Elaine édesanyja, a középkorú Mrs. Robinson el nem csábítaná a kisfiús Bent. Miközben viszonyt kezd Mrs. Robinsonnal, Ben lassan rádöbben, hogy szerelmes Elaine-be, aki viszont San Franciscóba megy tanulni. Mire Ben végre döntésre jut, és rászánja magát, hogy elvegye feleségül a lányt, Elaine már másnak ígéri a kezét. Ben azonban most már nem hagyja magát.

Az esküvőre készülő barátnők alapműve a Gary Winick által rendezett esküvői komédia, amelyben Kate Hudson és Anne Hathaway ugrik egymásnak a tökéletes esküvői helyszín miatt. Liv és Emma kiskoruk óta legjobb barátnők és együtt tervezik álmaik esküvőjét. Ám egy dologra nem számítanak: júniusban a Plázában – ahol mindig is tartani akarták az esküvőjüket – csak egy szabad időpont van, pedig mindkettőjük menyasszony. Ebből nagy háború indul és megpróbálják tönkretenni a másik nagy napját. Az esküvő szervezése és a nagy harag elfeledteti velük, milyen jó barátnők voltak, de az oltárhoz vezető úton vége lesz ennek az ellenségeskedésnek: kibékültek és újra elválaszthatatlan barátnők lesznek.

6. Ünneprontók ünnepe (2005)

A lakodalmi potyázás iskolapéldáját tárja elénk eme alkotás, amelyben olyan sztárok tűnnek fel, mint Owen Wilson, Vince Vaughn, Christopher Walken, Rachel McAdams és Isla Fisher. Az ünneprontók, vagyis John és Jeremy különös hobbit választanak maguknak: szabadidejükben esküvőkre járnak, hogy nőt fogjanak. A recept egyszerű, a pillanatnyi fellángolás nem jelent kellemetlen felelősséget, egészen addig, amíg John nem találkozik Claire-rel, Cleary szenátor lányával, és bele nem szeret. Ám a lány már elkötelezte magát a nagyvárosi taplónak, Zachnek. Nincs mit tenni, valahogy meg kell akadályozni az esküvőt.

Ha az esküvői filmek palettáját vizsgáljuk, akkor a mai napig az egyik legnépszerűbb alkotás az Álljon meg a nászmenet!, amelyben a romantikus filmek királynője, Julia Roberts, Cameron Diaz, Ruper Everett és Dermot Mulroney négyese mozgatja a szálakat. Az 1997-es, nagy sikerű romantikus vígjátékban Julia Roberts formálta meg a főszereplőt, Julianne-t, egy ételkritikust, aki rájön, hogy szerelmes legjobb barátjába, a Dermot Mulroney által alakított Michaelbe, akivel egészen addig elválaszthatatlanok voltak. A bökkenő az, hogy a férfi éppen feleségül veszi a barátnőjét, Kimberlyt (Cameron Diaz), ezért a féltékeny Julianne mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az esküvőt.

8. Melankólia (2011)

Lars von Trier által írt és rendezett európai filmdíjas mű kicsit kilóg a szirupos sztorik halmazából, mivel a Melankólia egy vérbeli apokaliptikus dráma. A főszereplő, Kirsten Dunst a 64. Cannes-i Filmfesztiválon elnyerte eme alakításával a legjobb színésznőnek járó díjat. Justine (Kirsten Dunst) és Michael (Alexander Skarsgård) családjukkal és barátaikkal együtt egy hatalmas összejövetelen ünneplik meg házasságukat. Eközben egy Melankólia nevű kisbolygó tart a Föld felé, és teljes pusztulással fenyegeti azt. A vitatott alkotásairól ismert rendező pszichológiai katasztrófadrámája az emberi természet legsötétebb bugyraiba kalauzol el minket, miközben az emberi sorsot illető legmélyebb kérdéseket feszegeti. Érdekes információ, hogy 2018-ban Declan Greene drámaíró színdarabot készített a filmből az ausztráliai Melbourne-ben működő Malthouse Színház számára.

Jane Austen 1813-ban publikált azonos című regényéből született egy remekbe szabott hatrészes angol mini televíziós sorozat ’95-ben, valamint 2005-ben egy szédületes mozis adaptáció. Mindkettőbe különleges szereplőgárdát válogattak: a főbb szerepeket előbbiben Colin Firth és Jennifer Ehle, utóbbiban Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn játsszák. A történet a XVIII. századi Angliába kalauzol. A Bennet család életét felbolydul, amikor a közelükbe költözik Mr. Bingley, a tehetős agglegény. A férfi baráti között ugyanis biztosan bőven akad majd kérő mind az öt Bennet lány számára. Jane, a legidősebb nővér azon fáradozik, hogy meghódítsa Mr. Bingley szívét, míg a vadóc Lizzie a jóképű és dölyfös Mr. Darcyval ismerkedik meg, kirobbantva ezzel a nemek háborúját. Amikor Mr. Bingley váratlanul Londonba utazik, magára hagyva a kétségbeesett Jane-t, Lizzie Mr. Darcyt teszi felelőssé a szakításért.

10. Oltári nő (1999)

Ez a film a lista ékköve, és nemcsak azért, mert Julia Roberts egy újabb esküvős alkotásban tűnik fel, hanem mert a Micsoda nő! után ismét Richard Gere oldalán látható. Ike Graham az a fajta újságíró, aki mindig az utolsó percben írja meg a leadandó cikket. Egy nap, éppen sztori híján késlekedik, amikor egy bárban egy részeg idegen mesél neki Maggie Carpenterről, aki mindig elmenekül az oltár elől. Ike, aki egyébként sincs túl jó véleménnyel a nőkről, gúnyos hangú cikket ír az ismeretlen Maggie-ről anélkül, hogy utánamenne a hírek valódiságának. Másnap kirúgják a munkahelyéről, mert túl messzire ment, és meghamisította a valóságot. Ike-nak egyetlen esélye marad: lemenni a kisvárosba, és megírni a valóságot Maggie-ről, akinek negyedik esküvői kísérlete közeleg. Hamarosan kiderül azonban, hogy az egész falu Maggie újabb menekülését várja, és ez már egy cseppet sem tetszik Ike-nak.

Borítókép: A legszebb menyasszonyok a filmvászonról (Forrás: Megafilm/Inercom/UIP Duna Film/Universal)