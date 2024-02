A Tankcsapdával érkezik a Budapest Open Road Days fesztivál

A Budapest Open Road Days 2024 fő fellépője az idén 35 éves jubileumát ünneplő Tankcsapda. Szintén a nagyszínpadon lép fel a Godfater. A közönség Egri Péter és a Mystery Gang koncertjén is bulizhat a Budapest Open Road Days 2024-en. Fellép Takács-Koltay Vilmos (Vilkó), valamint Little G Weevil és K.C. Brown is.