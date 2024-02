Letisztult, merengő, atmoszferikus – Okos Viola lemezbemutató koncertje a Fonóban

Okos Viola énekes, dalszerző – akit az az ethno, progresszív, elektronikus elemeket sajátos hangzásvilágban ötvöztő Odd ID-ből, a Makám Quarteből és a Fuvalom Énekegyüttesből ismerhetünk – csütörtöki koncertjén népzenét feldolgozó szólóanyagát mutatja be.

Okos Viola új anyagán a progresszív hangzásvilág is tetten érhető. Fotó: Nagy Eszter Fruzsina

Mint azt a Magyar Nemzet kérdésére elmondta, az anyagot saját eszközeivel vette fel otthoni stúdiójában, de egyéb, természetközeli alkotóhelyeket is keresett, elvonult például egy kis házba, az itt rögzített dallamokban így az erdő intenzív zaja, madárcsicsergés is hallható. – Sokrétegű az anyag, gitár- és kobozalapra írt dallamok szerepelnek rajta, amit hegedűvel és egyéb perkusszív hangszerekkel fűszereztem. A természet zaja is behallatszik és a vokálokat is használom perkusszívan – fogalmazott az énekesnő. Hozzátette: saját számokról van szó, amelyek szöveges dalrészét népdalok adják, ezeket mint motívumokat használja e zenei egyvelegben.

Okos Violától nem áll messze a progresszívebb hangzásvilág, amely ezen az anyagon is tetten érhető, mint mondja, az alternatív hatások, ha nem is tudatosan, de megjelennek a lemezen.

Habár a népzenei világból jövök, ugyanúgy merítek az alternatív stílusokból is, ezt is a sajátomnak érzem. Improvizáció alapú dalokról van szó, zenei témákra kerültek rá improvizatíve más rétegek, a népi dallamok is.

A lemezen Okos Viola édesapja, Okos Tibor és testvére, Okos Gergely játéka is hallható – előbbi dudán, utóbbi tapanon és darbukán működik közre. A debütáló EP-hez ebben az évben vizuális anyag társult, így a zeneszámok videoklippel együtt jelennek meg. A lemez utómukálatai, a keverés és maszterelés Weil András és Sohajda Péter, a képi/videós anyag pedig Nagy Eszter Fruzsina munkája.

Okos Viola gyermekkora óta foglalkozik zenével, családja révén a népzenén keresztül ismerkedett meg a színpaddal. Tanulmányait az egri zeneiskolai évek után a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola népzene tanszakán folytatta énekesként és hegedűsként. A népzenén kívül számos más zenei műfaj is hatott rá, előadóművészként a könnyűzenei stílusokban is alkotott. A „post-pop”-ot játszó Odd ID/Ethnofil zenekarnak 13 éve tagja, s idén lett Krulik Zoltán egyik formációjának, a Makám Quartetnek az énekese, hegedűse, valamint a Fuvalom népi acapella együttes tagja. Néhány éve szólóban is rendszeresen előad.

A kislemez bemutató koncertje február 1-jén lesz 20 órától a Fonóban, amelyen Okos Tibor, Okos Gergely, valamint Bata István basszusgitáros is közreműködik.

Borítókép: Okos Viola (Fotó: Fonó Budai Zeneház)