Variety: Koltai Lajos Semmelweis-filmje visszahozta a magyarokat a mozikba

Elképesztő sikereket ér el Koltai Lajos filmje, a Semmelweis, amely február óta a határon túl is hódít. A magyar alkotás sikerére immár az amerikai sajtó is felfigyelt, a Variety című magazin külön cikket szentelt a témának. A lap emlékeztet rá, hogy

a Semmelweis november 30-i premierje óta már 280 ezer nézőt vonzott a magyar mozikba, és rekordbevételt termelt, hiszen immár 1,7 millió dollárnál (több mint hatszázmillió forint) tart, ami öt év óta a legjobbnak számít Magyarországon.

Jelenetfotó a filmből. Fotó: InterCom

A filmet rendező Koltai Lajos nemcsak itthon, de Hollywoodban is ismert szakembernek számít, hiszen operatőrként számos kiváló alkotást fényképezett, Giuseppe Tornatore Malena című filmjéért Oscar-díjra is jelölték. Rendezőként a Semmelweis a harmadik filmje a 2005-ös Sorstalanság és a 2007-es Este után.

A Variety a Semmelweis történetét is részletesen kifejti, hogy hogyan küzd a XIX. századi Bécsben a csendes és szűkszavú orvos, Semmelweis Ignác (akit a filmben Vecsei H. Miklós alakít) a titokzatos, anyák ezreinek halálát okozó gyermekágyi láz és persze a vaskalapos kollégái ellen. Főnöke, Klein doktor (Gállfi László) ugyanis megtiltja neki, hogy tovább kutasson a témában, s még bizalmasát Kollart (Kovács Tamás) is elküldi, hogy mindenben tegyen keresztbe Semmelweisnek. Kémkedésre kényszeríti a fiatal szülésznőt, Emma Hoffmannt (Nagy Katica) is, ám a lány és Semmelweis között mind romantikusabbá válik a viszony.

Semmelweis élete mindnyájunk számára példa: egy olyan ember, aki mindig, minden körülmények között, halált megvető bátorsággal követi saját útját, amelyről a gyűlölet és az erőszak sem tudja eltéríteni. Meg akartam mutatni a nézőknek, hogy igenis meg lehet csinálni: a kitartás, az elszántság, az elkötelezettség és a szenvedély meghozza gyümölcsét

– idézi a rendezőt a Variety.

Ez a harmadik, magyarok által készített film az anyák megmentőjéről Tóth Endre 1940-es és Bán Frigyes 1952-es alkotása után – emlékeztet a Variety.

Borítókép: Koltai Lajos és Vecsei H. Miklós a Semmelweis forgatásán (Forrás: Semmelweis/Facebook)