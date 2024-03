Budapestre jön az Eurovízió-nyertes szörnymetál banda

Immár tizennyolc éve annak, hogy a Lordi nevét egész Európában megismerték, köszönhetően annak, hogy a csapat Athénban Hard Rock Hallelujah című dalával megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált.

Mr. Lordi nemrég egy interjúban elmondta: bár hosszú évekig nagyon zavarta, hogy időről időre erről az egy versenyről kérdezik, mostanra megbékélt ezzel.

Mr. Lordi szülővárosában, a lappföldi Rovaniemiben teret neveztek el a Lordiról. Forrás: Lordi Official

Oké, igazából büszke vagyok arra, hogy mi is része vagyunk az Eurovízió történetének, és fordítva. Akárhogy is nézem, a zenekar ismertsége sokkal kisebb lenne e nélkül az egy tévészereplés nélkül. Abszolút nem bántam meg, hiszen semmi rosszat nem tudok elmondani az Eurovízióról. A problémát csak az okozta, hogy hosszú éveken át rengeteg olyan emberrel, újságíróval találkoztunk, aki szinte semmit sem tudott rólunk, leszámítva ezt az egy szereplést

– idézte a közlemény a frontember, alapító Mr. Lordit (Tomi Putaansuu-t).

A zenekar – Mr. Lordi (ének), Kone (gitár), Hiisi (basszusgitár), Hella (billentyűs hangszerek) és Mana (dob) – 1996-ban alakult, a bemutatkozó, 2002-es Get Heavy című album 66 ezer példányban kelt el csak Finnországban. A 2006-os The Arockalypse az eurovíziós sikerre építve már 350 ezer példányban fogyott, Németországban is aranylemez lett, 2007-ben a zenekar eljutott Japánba és az Egyesült Államokba.

Mr. Lordi szülővárosában, a lappföldi Rovaniemiben teret neveztek el a Lordiról. 2008-ban Mr. Lordi egy másik régi álma is teljesült, amikor elkészült a banda saját horrorfilmje Dark Floors címmel. A 4,3 millió dolláros költségvetésű mozi Finnország egyik legnagyobb filmes produkcióinak egyike volt.

A Lordi már ötször járt Budapesten: 2009-ben és egy évvel később a Petőfi Csarnokban, 2013-ban, 2016-ban és 2018-ban a Barba Negrában volt a koncert.

A március 23-i esten a Barba Negrában az előzenekar a német–olasz heavy metal csapat, az All For Metal lesz. https://www.allformetal.com/