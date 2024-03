Fejes Tamástól már gyermekkorában sem állt távol a seftelés

A beszélgetés különleges apropója, hogy a banda oszlopos tagja feltűnt a Kincsvadászok című műsor kereskedőinek csapatában. A zenész azon kérdésre, hogyan csöppent a televíziós produkcióba, úgy fogalmazott, hogy zenei pályáját kiegészíti egy ilyen vonal. – A Tankcsapda üzleti ügyeinek zöme alapvetően rám hárul, ott a hangszerüzletem, a Roncsbár, a Paripa Csárda, de az évek során legalább száz jármű is megfordult a kezem alatt. Ha ezt az oldalát nézem a dolognak, akkor végső soron érthető mindez, de azt sem tartom kizártnak, hogy egyszerűen csak kellett egy ilyen karakter a produkcióba – mondta a dobos.

Hozzátette, sosem állt tőle távol a seftelés.

Sokszor vágják a képembe, hogy nekem könnyű, biztosan jó volt a hátszelem, abból megy a rongyrázás, a vagánykodás. Édesanyám zenetanár volt, édesapám, aki már elhunyt, rendőr. Tisztességesen felneveltek, de nem tettek alám soha semmit sem, nem is tudtak volna.

A zenész azért azt is hozzáfűzte: – Én soha nem leszek Balogh Levente, egy cápa, aki hideg fejjel üzleti tervet, beszámolót kér be, majd eldönti, hogy belevág-e az adott dologba vagy sem. Ennél kevésbé vagyok racionális, inkább ösztönösen éreztem rá mindig is, hogy mibe érdemes befektetni.

Fejes Tamás elmesélte, hogy

amikor a Tankcsapdával a világ szinte minden pontját bejárta, akkor tátott szájjal figyelte, hogy máshol milyen hagyománya van a romkocsmáknak, így elhatározta, hogy Debrecenbe is kellene egy ilyen.

Borítókép: A dobos ezúttal egy műsorban tűnt fel (Forrás: Facebook/Tankcsapda)