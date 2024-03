Ki lesz a következő James Bond?

A füst felszállt

Most azonban úgy tűnik, megvan a kiválasztott, Aaron Taylor-Johnsonra esett a választás. A színész szerepelt többek között a Ha/Ver, Bosszúállók, Tenet című filmekben, de igazán 2022-ben lett ismert, amikor Brad Pitt partnere volt A gyilkos járatban. Sokak szerint az is sokat nyomott a latban, hogy a 2016-os Éjszakai ragadozókban nyújtott alakításáért megkapta a legjobb mellékszereplőnek járó Golden-Globe díjat. Felesége a világ egyik legnépszerűbb rendezője, Sam Taylor-Johnson, akinek legfrissebb munkája a Back to Black, amely Amy Winehouse életét mutatja be egy különleges perspektívából.