Szívrohama volt Lackfi Jánosnak

A József Attila-díjas író beszámolója szerint 2023. december 24-én kora délután az esti otthoni műsorra készülődött, amikor „fura kis izomlázra” lett figyelmes. Lackfi János eleinte azt gondolta, hogy az előző napi hóemberépítés lehet az oka, azonban a következő fájdalom már félreérthetetlen volt – írta meg az Index.

Lackfi János József Attila-díjas magyar költő, író és műfordító. Forrás: Facebook/Lackfi János

Előző nap ötven centi hó esett, fejmagasságnál nagyobb hóembert építettem. Talán innen a pici fájdalmak. A következő löket már félreérthetetlen. Mintha egy úthenger caplatna a mellkasomon, bal karom zsibbad, majd leszakad, homlokom kiveri a víz, fejnehéz leszek, lerogyok az ágyra. Ez klasszikus. Kiabálok feleségemnek, nyolcéves kislányom rémülten menekülne, önzőn kikönyörgöm, hogy maradjon, őt és Julit ölelem, mert lehet, hogy utoljára

– emlékezett vissza a Facebook-oldalán Lackfi.

Majd hozzátette: „Érhetett volna a roham az ország másik felén, fellépés közben, vagy akkor, amikor épp vezetek, lehettem volna tök egyedül. Kegyelem. Most odapakolok mindent a Jóisten elé, bocsánatot kérek szeretteimtől is, a Teremtőtől is minden rosszért, amit elkövettem.”

A költőt a Városmajori Szívcentrumot követően a balatonfüredi szívkórházba vitték. Elárulta, az esetet követően több gyógyszert is kénytelen szedni, köztük vérhígítót, koleszterinszabályzót, vérnyomáscsökkentőt és gyomorvédőt is.

„Leadtam tíz kilót, szerettem vastagon enni, most szeretek vékonyan. Azóta is mindennap megvan a tízezer lépés, olykor tizenötezer is, csinálom a gyógytornát. Kicsit gyakrabban elsírom magam. Tudok mélázni, de tudok röhögni is. Valahogy mindennek mélysége lett körülöttem. Felfedezem az új életemet. Mérlegelem, mi férjen bele, mi ne. Szétlövöm a naptárat, kevesebb fellépés marad” – vallotta.

Borítókép: Lackfi János (Forrás: Facebook/Lackfi János)