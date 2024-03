Megmutatni a sokszínűségben az egységes színvonalat és erőt

A megnyitón elsőként Csáji László Koppány, az Essentia Artis rendezvénysorozatot szervező MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve, hogy a kiállításhoz kapcsolódó, minden korosztály számára izgalmas programokat kínáló rendezvénynapokat kifejezetten úgy szervezték meg, hogy kiegészítsék mindazt, ami a kiállítótérben látható.

A megnyitó ünnepségen elsőként Csáji László Koppány, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet igazgatója köszöntötte a megjelenteket (Fotó: Kurucz Árpád)

– Azt a rendkívüli sokszínűségben megmutatkozó egységes színvonalat és erőt szerettük volna megmutatni, ami magát a 2018-ban indult ösztöndíjas programot is jellemzi – hangsúlyozta az igazgató, aki egyebek mellett arra is kitért beszédében, hogy egészen április 2-ig jelenleg is lehetőség van pályázni a 2024 szeptemberétől induló hároméves támogatási időszakra.

Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke köszöntőjében Hamvas Béla sorait idézte, amelyek meglátása szerint akár az Essentia Artis mottójául is szolgálhatnának:

A varázslatot nem szabad szemfényvesztés értelmében venni, hanem mint természetes mágiát. Ez bennük a valóságos lény. Ez az esszencia.

Hangsúlyozta azt is, hogy minden szellemi alkotómunkának legfőbb feltétele az a lelki és idegállapot, amelyben az alkotók átlépik a határt, képesek átmenni a falon.

– Mindezek sűrűsödnek, koncentrálódnak itt a Pesti Vigadóban, az MMA székházának falai között a körülöttük látható kiállított tárgyakban és a hónapok folyamán megvalósuló, színvonalas és sokszínű programok által. De ugyanez a szellemiség ölt testet a kiállításokon túl is, amikor átlépi a falakat és megjelenik a nyári nemzetközi alkotótáborokban. A most bemutatkozó idősebb és fiatalabb generáció kölcsönösen ad valamit egymásnak, élettapasztalatot, szakmai tudást, friss szemléletet, innovatív gondolkodásmódot. Ebben a kölcsönösségben ragadható meg a legjobban az ösztöndíjprogram egyik legfontosabb célja. Ugyanis csak így, a hazai művészközösség szoros összefogásával valósulhat meg az értékelhető és értékalapú, több évszázados magyar kulturális hagyománytisztelő művészetszemlélet hirdetése – hangsúlyozta beszédében Turi Attila.

Turi Attila szerint az Essentia Artison bemutatkozó idősebb és fiatalabb generáció kölcsönösen ad valamit egymásnak (Fotó: Kurucz Árpád)

Rátóti Zoltán, az MMA alelnöke megnyitóbeszédében a nagyszabású rendezvénysorozat három fő hívószavát nyomatékosította: őrizni, használni és teremteni. Mint mondta, ezek jelzik a tudatos művész pályájának és alkotói tevékenységének hármas egységét. A tudatos művész ugyanis nemcsak egyénként létezik a világban, de a családokért, a közösségért tesz, ezek szokásrendszereit és értékeit hordozza.

– Akaratunktól függetlenül is formálnak bennünket az őseink révén ránk maradt hagyományok. Az viszont a mi felelősségünk, hogy mit és mennyit őrzünk meg mindebből, mit adunk át a következő generációknak – fejtette ki az alelnök, hozzátéve, hogy a tudatos művész használ is. Nemcsak az elődök által már felismert és kialakított formakincset vagy a jelen nyújtotta technológiai megoldásokat, sőt, nem csupán saját tehetségét és erőforrásait, hanem a világról szerzett benyomásait és tapasztalatait is a műalkotások lehetséges alapanyagaként kezeli. Emellett a művész teremt is. Erre az MMA alelnöke a megjelenteket szintén Hamvas Béla szavaival emlékeztette, aki szerint az ember ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami nincs. Rátóti Zoltán felhívta a figyelmet, hogy ennek a mélyről fakadó késztetésnek a betetőzése az alkotó tevékenység. A művész ugyanis olyan szellemi értéket teremt, amely által a közösséget szolgálja. A folyamat pedig ezen a ponton körbeér, hiszen a közösség kútjából merítő, a közösség mindenkori erőforrásait használó alkotó létrehoz, teremt valamit, ami által a közösségnek adni képes.

Rátóti Zoltán szerint talán még sosem élt ilyen erős belső vágy az emberekben a közösségben való létezésre (Fotó: Kurucz Árpád)

Rátóti Zoltán kifejtette azt a gondolatát is, miszerint talán még sosem élt ilyen erős belső vágy az emberekben a közösségben való létezésre, a közösség gyarapítására. Hangsúlyozta, hogy most különösen szükség van rá, hogy a közösségek tagjai kölcsönösen támogassák egymást és hassanak egymásra.

A Magyar Művészeti Akadémia hároméves művészeti ösztöndíj programja pontosan ezt a belső alapvető és nagyon is emberi igényt tartja szem előtt az anyagi támogatások felett nyújtott közösségi alkalmak megszervezésével, ahol a résztvevők párbeszédet folytathatnak egymással, ami által fejleszthetik, alakíthatják a művészi koncepciójukat. Ennek az elmélyült munkafolyamatnak a megkoronázása az Essentia Artis kiállítás és programsorozat

– osztotta meg gondolatait az MMA alelnöke, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a tárlat részeként megcsodálható népművészeti alkotások, iparművészeti remekek, a különböző absztrakt és figurális alkotások nemcsak jól megférnek egymás mellett, de erősítik is egymást. A látszólagos különbségek ellenére ugyanis ezeket a műveket összeköti valami egyetemes, a műfajokon, a korokon és egyéni meggyőződéseket átívelő összetevő: a teremtés vágya.

Ösztöndíjasainkat arra bátorítom, hogy továbbra is éljék meg és bontakoztassák ki egyéni tehetségüket. Ugyanakkor soha ne tévesszék szem elől azt sem, hogyan tudják a teremtő belső késztetést a közösség a nemzet javára fordítani. Őrizzék meg az elődeink által ránk hagyott értékeket, de használják ki a birtokukban lévő tálentumot, és teremtsenek új, megőrzésre érdemes hagyományokat, műalkotásokat és közösségeket

– zárta megnyitóbeszédét Rátóti Zoltán.

Az ünnepséget Török Máté Liszt Ferenc-díjas verséneklő előadóművész, valamint Balogh Vera fuvolaművész és Győri István gitárművész produkciói tették teljessé.

Borítókép: A május 7-ig tartó rendezvénysorozat minden korosztálynak kínál tartalmas programokat (Fotó: Kurucz Árpád)