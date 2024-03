Több száz magyarnak is köszönhető a Szegény párák Oscar-sikere + videó

A Szegény párák sikere magyar siker is egyben. Kicsit a miénk is, hiszen a legújabb Oscar-díjas magyaron, Mihalek Zsuzsán kívül számos más hazai szakember is közreműködött az alkotás létrehozásában. A filmet ugyanis Magyarországon, a Korda és az Origó filmstúdióban forgatták, magyarok százainak munkája van benne.

Willem Dafoe a Szegény párákban. Fotó: AFP/Searchlight Pictures

A fekete humort sem nélkülöző, viktoriánus környezetben játszódó történetben a szintén friss Oscar-díjas Emma Stone Bella Baxtert játssza, egy fiatal nőt, aki azonban csak testileg felnőtt: agyilag egy csecsemő szintjén van. Szó szerint. A hölgy ugyanis egy zseniális, de vad módszereket alkalmazó tudós, Godwin Baxter (Willem Dafoe) teremtménye, aki egy öngyilkosság következtében meghalt terhes nőbe gyermeke agyát operálta át, frankensteini életre keltve ezáltal a hölgyet.

Bella kezdetben valóban úgy is viselkedik, mint egy baba, zavarba ejtő jelenetek sorát produkálva. Ám rövidesen minden megváltozik: a nő egyre többet tanul a világból, és tudatosabban kezd viselkedni, sőt ellent is mond pártfogójának.

Öntudatra ébredésének jele, hogy Bella egyszerűen nem hajlandó összeházasodni azzal a férfival, akit Godwin kiszemelt neki. Ehelyett egy sármos ügyvéddel, Duncan Wedderburnnel (Mark Ruffalo) felkerekedik, és utazgatni kezd a korabeli Európában. Az utazás során Bella lelki értelemben is nagy távolságokat jár be, miközben felfedezi saját szexualitását, még prostituáltnak is beáll egy bordélyba.

Az önálló(sodó), önmegvalósító nő karakterén keresztül a feminizmus jelenik meg a filmben, de jelen van egy nagy adag modern társadalomkritika is. A Szegény párák igazi erőssége azonban – persze a kiváló színészi játékon kívül – a látványvilága. És ezt nemcsak mi mondjuk, és nemcsak Mihalek Zsuzsa miatt, noha az ő sikere magyar siker is egyben, hanem immár az Amerikai Filmakadémia is. Az Oscar-gálán ugyanis a filmet a legjobb produkciós tervezés kategóriában díjazták, így a magyar látványberendező és kollégái, Shona Heath és James Price együtt is örülhetnek a sikernek, ami a filmkészítésben mindig közös.