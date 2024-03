Beyoncé, Björk, Snoop Dogg és a Nirvana a Zene Házában

A Münchenben élő fotográfus az elmúlt negyven év megkerülhetetlen zenei dokumentátorává és portréfotósává vált, kamerája több ezer zenészt és zenekart rögzített. A Zene Házában Face to Face címmel látható kiállítása egy-egy portré erejéig olyan sztárok arcait mutatja meg, mint Lauryn Hill, Aaliyah, Janelle Monáé, Nina Hagen, Alice Cooper, Elliott Smith vagy Péterfy Bori. Olyan zenekarokat hoz közel továbbá, mint a Beastie Boys vagy a maszk nélkül ritkán látható Daft Punk.

Bozi Tibor a kiállítás megnyitóján a tárlat egyik kurátorával, Sz. Szilágyi Gáborral. Forrás: Magyar Zene Háza/Marozsán János

Bozi Tibor mérnöknek tanult Budapesten, ám hamar kiderült, hogy sokkal inkább a fényképezés a neki való pálya. Fiatalon az országváltás mellett döntött, kalandos úton, egy autó csomagtartójában hagyta el Magyarországot, 1977-ben. Dolgozott többek között Rómában, Barcelonában, Caracasban, Miamiban, karrierjét a zenei fotózás mellett színházi produkciók fotósaként is alakította.

A 90-es évek elején a divatfotózás jelentett új fókuszt számára, olyan magazinoknak készített képeket, mint a Vogue, az Elle vagy a Harper’s Bazaar.

Miközben New Yorkba költözött, Jamaicában megismerkedett Lynn Goldsmith világhírű zenei fotóssal, majd Goldsmith ügynöksége, az LGI tartós szerződést ajánlott neki. Bozi a 90-es évek második felében Münchenben telepedett le, innen Londonban és az Egyesült Államokban működő lemezkiadóknak, magazinoknak dolgozott. Sokat utazott, zenészek, művészek, tévés személyiségek portréit készítette ekkor – Beck, Eminem, Mary J. Blige, Juliette Lewis, Björk, a Guns N’ Roses, Marilyn Manson vagy az ekkoriban televíziós showműsorokban szereplő Donald Trump is lencsevégére került.



Bozi Tibor képei a Zene Házában. Forrás: Magyar Zene Háza/Marozsán János

Bozi Tibor fotói világlapok címlapjain jelennek meg, képeit a New Yorker vagy a Rolling Stone is közli. Jellemző rá az erős gesztusok megragadása, a sokszor csak néhány percnyi munkaidő alatt elkapott mozdulatok rögzítése. A harsány és színes képek világa mögött mindig a személyiséget keresi. Ez a szándék a sokszor karrierjük elején vagy felfelé ívelő szakaszán elkapott előadókról készült portrékon is átüt, olyan karaktereket mutatva meg, akiket ma már globális sztárként kezelnek a világ minden részén.

Bozi mottója egyértelmű: „Az úgynevezett sztárokkal bánj tisztelettel, de tisztelet nélkül. Messze ez hozza a legjobb eredményt.”

A Magyar Zene Házában ingyenesen elérhető tárlat április 21-ig látható.