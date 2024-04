Bodrogi Gyula a születésnapján nem csak gólt lőtt +exkluzív videó

– Gyerekkoromban Kárpátalján a régi magyar filmeket néztük Törőcsik Marival, Bodrogi Gyulával. Annyi derűt és melegséget adott és ad most is a nézőknek, hogy ilyen értelemben is egyedülálló színésznek tartom – mondta a műsor után Vidnyánszky Attila. A Nemzeti Színház igazgatója azt is elárulta, mindig szeretett volna Gyuszi bácsival dolgozni, ezért nagyon hálás volt, amikor a Nemzetibe érkezett, hiszen a híres színész ekkor már a társulat tagja volt.

A Budapesti Operettszínház tánccal készült Bodrogi Gyulának születésnapján. Fotó: Kurucz Árpád

– Nekem minden meglepetés volt – mondta Bodrogi Gyula, aki csak lapunknak nyilatkozott.

A gálaesten megidézték Süsüt, a sárkányt, a Fradi kapusa, is színpadra állt. Mutatjuk, milyen volt a hangulat!