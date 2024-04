Minden, ami zene, minden, ami érték – HangFeszt lesz Fóton

A hagyományteremtő eseményen fellép Magyarország legnépszerűbb énekegyüttese, a Szent Efrém Férfikar, a kamarazenét a nagyzenekari hangzással ötvöző Budafoki Dohnányi Zenekar Kamaraegyüttese és a népzene alapú világzenei és kortárs formáció, a Bokros Trió. A zenei és kézműves fesztivál egész nap ingyenes programokat kínál a gyermekeknek is.

A Hangfeszt egyik rendezvénye 2023-ban a fóti Szeplőtelen Fogantatás-templomnál. Forrás: HangFeszt

A tavalyi nagy siker után 2024. május 11-én, szombaton ismét megrendezik a Hangfesztet Fóton, ami a hagyomány, család, kultúra hármasára épül, de ezen belül a szervezők legfontosabb célja a magyar kultúra megőrzése és a tudás átadása a zene főszereplésével. Az egyházon, népzenén, komolyzenén és kézműveseken keresztül ismertetik meg a magyar kultúrát a látogatókkal.

A Hangfeszt küldetése, hogy a családokat a kézműves foglalkoztatókon – nemezelés, tűzzománckészítés, kovácsolás –, népi játékokon keresztül a népzene segítségével kalauzolja a templomba, a komolyzene és az egyházzene világába. Ám a fesztiválon nem rétegzenét, hanem a nagyközönség számára élvezhető és befogadható hangzásvilágot teremtenek.

– A mai rohanó világban szeretnénk egy olyan szigetet létrehozni, ahol a zene, a néphagyomány és a kézműves foglalkozások által a gyermekek és a felnőttek is ráébredhetnek a klasszikus értékek fontosságára. Népi hangszereket ismerhetnek meg; bevonjuk a programunkba a tárogatóst, a tekerőlantost, a gyerekekkel együtt zenélnek, akik így közvetlen közelből tapasztalhatják meg a zenei élményt. Az ovisok, iskolások nem a technikai eszközöket fogják nyomkodni, hanem hagyományos népi játékokkal játszhatnak, kézműveskedhetnek, és amit készítenek, haza is vihetik. Hiszem, hogy ha egy gyermek a saját két kezével készít valamit, jobban fogja értékelni azt. Az ilyen programok nagy hatással lehetnek a legkisebbek jövőjére, a Hangfeszten szerzett élményekkel, tudással később felnőttként jobban tudják támogatni a magyar kultúra megőrzését, sőt, akár szerepet is vállalhatnak benne – jelentette ki Stilling Ferenc, a Hangfeszt fő szervezője.

Kézműves foglalkozás a 2023-as fóti Hangfeszten. Forrás: Hangfeszt

A kultúra, a zene, a hangok mindig körülvesznek bennünket, sokszor annyira természetesen, hogy nem is tudatosul bennünk igazán. A hang az életünk mindennapi része, a látás után a hallás a legfontosabb érzékelésünk.

A szervezők szándéka, hogy jobban megismerjük a hangok keletkezését, a hangszerek és zeneművek által. A gyerekeknek gyereknyelven, a felnőtteknek kicsit komolyabban. A Hangfeszten színvonalas koncertek várják a látogatókat, amiket akár együtt is hallgathatnak a családok az építészeti remekműnek számító fóti templomban, amelynek orgonáján Liszt Ferenc is játszott.

– Tavaly ősszel rendeztük az első Hangfesztet hagyományteremtő szándékkal, és bár akkor az időjárás nem kedvezett, igen szép számú érdeklődőt vonzott – többek között – a Talamba ütőegyüttes, Balázs János zongoraművész és Agócs Gergely népzenész. Bízunk benne, hogy az égiek ezúttal kegyesek lesznek hozzánk, és még több ember számára tudunk értékes kikapcsolódást nyújtani. Ezúttal a Szent Efrém Férfikar, a Bokros Trió, a Budafoki Dohnányi Zenekar Kamaraegyüttese, Farkas Gábor zongoraművész, Hiroko Katoh operaénekes (Japán), Fábián Zoltán zeneszerző és Boros Emese énekművész (Nemzeti Énekkar) várja a közönséget – tette hozzá Stilling Ferenc.

A zenei programok mellett az idén a pódiumbeszélgetésekre is hangsúlyt helyeznek a szervezők. Hámori Attila és Bedő Imre „Az élet igazi értékeiről” folytat eszmecserét, de lesz hang- és zenetörténeti előadás ritka távol-keleti hangszerek bemutatásával, valamint beszélgetés a hazai zenészek jövőképéről.

A HangFeszt helyszíne: Szeplőtelen Fogantatás templom, Fót, Vörösmarty u. 2.

Az eseményre a belépés díjtalan.