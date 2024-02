A Szent Efrém Férfikar Georgiában lép színpadra

A koncert központi műve az első részben elhangzó Ukrán requiem című szerzemény lesz, amelyet az együttes tavaly februárban mutatott be a Liszt Ferenc Zeneakadémián.

Az Ukrán requiemet tavaly a Zeneakadéémián mutatta be az együttes (Fotó: ODPictures/Orbán Domonkos)

Ezt az orosz–ukrán háború első évfordulójára írt darabot egyik énekesünk, Papp Viktor komponálta, akinek személyes kötődése is van az egész konfliktushoz, hiszen a családja ungvári, és ő maga is ott született. Úgy érezte, hogy a benne megszületett érzésekről szeretne írni egy művet nekünk, vagyis a Szent Efrém Férfikarnak

– mondta lapunknak Bubnó Lőrinc, az énekkar egyik művészeti vezetője, aki arra is kitért, hogy a darab egy pályázati lehetőségnek köszönhetően már több külföldi helyszínen is elhangzott. – Elénekeltük Varsóban, Rómában, most pedig Tbilisziben állunk vele közönség elé. A műsort pedig e mű köré terveztük meg.

Az első rész a megemlékezésről szól majd: az Ukrán requiem és más ukrán tematikájú darabok csendülnek fel benne. A második félidőben kicsit könnyedebb hangulatú vizekre evezünk, és alapvetően a Szent Efrém Férfikar már jól ismert, a vidám himnuszoktól kezdve egészen a popzenéig terjedő repertoárjából válogatunk majd – árulta el a közelgő eseményről a művészeti vezető, aki a koncert lelki hatásaival kapcsolatban is megfogalmazta néhány érzését és gondolatát.

– Személyes tapasztalat alapján mondhatom, hogy amióta kirobbant a háború, azóta egyetlen ukrán nyelvű művet sem tudok ugyanazzal a lelkülettel vagy ugyanazzal a gondolatisággal elénekelni, mint korábban. Elkerülhetetlenül ott motoszkál a fejemben ez az egész rendkívül szörnyű és nehezen feldolgozható helyzet. Mivel a koncerten elhangzó műveknek egy része az ukrán kultúrát és zenét mutatja be, így mindenképpen lehet egyfajta gyógyító hatása. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, nem csak kellemes lelkiállapotokon megy keresztül az ember. A koncert első fele nem feltétlenül lesz szórakoztató, a második rész azonban abszolút az. Ahhoz tudnám egy kicsit hasonlítani mindezt, mint ahogy egy Shakespeare-dráma hangzott el a középkorban: bármennyire is tragikus volt a végkimenetel, utána a zenekar a Globe Színházban mindig eljátszott egy vidám dalt. Így az emberek kitáncolhatták magukból azt a feszültséget, ami a darab közben megszületett bennük az emberi konfliktusok láttán. Valami ehhez hasonló hatása lehet majd szerintem a georgiai koncertnek. Rávilágítunk a konfliktusokra, a nehezen feldolgozható, tragikus helyzetre, majd a zene segítségével megpróbáljuk mindezt egy kicsit könnyebbé tenni – fejtette ki Bubnó Lőrinc.

A beszélgetés során arra is fény derült, mit jelent a Szent Efrém Férfikar életében az, hogy a világ különböző pontjain állhatnak közönség elé.

Igazából egy-egy koncert mindig nagyon izgalmas, mert nem tudhatjuk biztosan, hogyan fogad majd a közönség. Bár a fellépéseink többsége Európában, illetve európai kultúrkörben zajlik, egyebek közt a Közel-Keleten és Indiában is volt már lehetőségünk koncertezni. Ezek nagyon más világok, ahol színpadra lépni egy igazi ugrás az ismeretlenbe. De még a hozzánk közeli kultúrájú, európai országokban sem tudhatjuk pontosan, mire számítsunk egy koncerten. Nem látjuk előre, hogy mik azok a darabok, amik működni fognak, mit hogyan fogad majd a közönség

– emelte ki Bubnó Lőrinc. A művészeti vezető arra is kitért, hogyan áll össze egy-egy koncert műsorterve.

A Szent Efrém Férfikar (Fotó: ODPictures/Orbán Domonkos)

– Mindig izgalmas szempont, hogy milyen műsort állítunk össze, mivel próbálunk valamilyen helyi ízt, az adott kultúrkörhöz kapcsolódó dalt is belecsempészni a műsorba. Ennek ellenére mindig izgalmas kérdés, hogy mennyire sikerül valódi kapcsolódást kialakítani a közönséggel. Mindez persze sok tényezőtől függ: a mi napi állapotunk és a közönség befogadókészsége is hatással van rá. De az alapvető tapasztalatunk az, hogy minden közönséghez meg lehet találni valamilyen módon az utat, és hogy a zene valóban egy univerzális nyelv, amelyen keresztül sokkal könnyebb megérteni egymást – mondta az énekkar művészeti vezetője, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a georgiai koncert programja nagyban támaszkodik majd a Kings and Queens, illetve a Wings című albumuk dalaira, az első félidőben azonban egy új, lemezen még nem rögzített zenei anyag csendül majd fel.

Borítókép: A Szent Efrém Férfikar a világ számos pontján meghódította már a közönséget különleges hangzásával (Forrás: Szent Efrém Férfikar)