Nyárköszöntő majális lesz május elsején a skanzenben

A majálisokat Erdély-szerte a székelyföldi városokban ligetes, erdős területeken, nagyobb parkokban rendezték meg a századfordulón. Délelőtt és kora délután általában a gyerekek játékaival és ügyességi játékokkal töltötték az időt a kor emberei, délután zenés programokon vettek részt, estefelé pedig a felnőttek táncmulatsága zárta a napot. Állandó elem volt a játék, a zene, az étkezés és mulatság a szabadban.

Idén ezt a korszakot, az 1910-es évek majálisainak hangulatát idézik meg a skanzenben.

Erdély város főterén festőiskola várja az alkotni vágyókat, a kávéházban zene szól majd, a parkban pedig a századelő közlekedési eszközeit lehet kipróbálni.

A Beöltözőben magukra ölthetik a látogatók a korszak ruháit, a kézműves-foglalkozások során készíthetnek kalapot, karkötőt vagy akár brosst is. Lesznek tematikus séták is, amelyek során a szerelem mellett a szépség és divat nyomába eredhetnek az érdeklődők, a balavásári portán személyes üzeneteket rejtő gombócot főznek, de lesz szerelmi jóslás, a gyerekeknek bábelőadás és óriásbuborék-fújás is. A tavaszköszöntő programok közül nem marad ki a májusfa- és zöldág-díszítés, pikniket pedig az Erzsébet-ligetben tartanak majd.