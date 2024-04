Magyar mozi is megtalálható a Netflix áprilisi kínálatában

Magyar filmújdonság: Semmelweis

A tavalyi év egyik várva várt, magyar gyártású filmje a Semmelweis volt, ami szerdán a streaming szolgáltató kínálatában is elérhető válik. Az életrajzi drámát Maruszki Balázs forgatókönyvéből Koltai Lajos rendezte. A főbb szerepekben Vecsei H. Miklós, Nagy Katica és Gálffi László látható.

A Semmelweis is felkerül a Netflixre. Forrás: InterCom

„A Koltai-féle mesteri vizualitás (Pater Sparrow látványtervező, Szakács Györgyi jelmeztervező munkája is tízpontos) és, ahogyan arra a Magyar Nemzetnek adott interjúban Vecsei H. Miklós is rámutat, az egyes jelenetek igazságai azok, amelyek miatt ez a film igazán értékes, még akkor is, ha az elbeszélésmód vagy a konvencionális filmnyelvi eszközök, elhasznált toposzok kissé megtörik a lendületet. Egy szép film az egyik legnagyobb magyar szuperhősünkről, amit semmiképp sem érdemes kihagyni” – írtuk korábbi kritikánkban.