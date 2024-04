Szomorú hírt közölt a Netflix, véget ér a népszerű sorozat + videó

Andrzej Sapkowski népszerű fantasy-könyvsorozata korábban már videójátékként is nagy sikert aratott, ezért joggal remélhette a Netflix, hogy a Vaják (The Witcher) betölti majd a Trónok harca befejezése után keletkezett űrt. A részben hazánkban forgatott sorozat azonban nem igazán tudott megfelelni a hatalmas elvárásoknak, a harmadik évad pedig különösen sok nézőből váltott ki csalódott reakciókat. A negatív kritikák mellett erre engednek következtetni a nézői értékelések az olyan vélemény összesítő oldalakon is, mint amilyen az IMDb vagy a RottenTomatoes. Ráadásként a főszerepet alakító Henry Cavill is távozott a produkciótól, vele három évad készült el.

Ríviai Geraltot Henry Cavill alakította a Netflix sorozatának első három évadában, őt a folytatásokban Liam Hemsworth váltja (Forrás: TMDb)

A Netflix döntött a folytatásról

Időközben ráadásul komoly kihívókat is talált a Netflix, az Amazon Prime Video szintén vegyes fogadtatásban részesült, de roppant nagy nézettséget hozóA Gyűrűk Ura előzménysorozata, A Hatalom Gyűrűi mellett az HBO is egy úgymevezett prequellel tért vissza a kardozós fanatsyk világába. A Sárkányok háza második évada idén nyáron érkezik a streamingszolgáltató oldalára.

A Vaják negyedik évadát már korábban bejelentette a Netflix, mint ahogy azt is jó ideje tudni lehet, hogy Henry Cavillt Liam Hemsworth (Az éhezők viadala, A függetlenség napja 2 színésze) váltja Ríviai Geralt szerepében. Ennek forgatása jelenleg is zajlik, és várhatóan 2025-ben kerül majd fel a Netflixre, a streamingóriás pedig most azt is közölte, hogy az ötödik évaddal véget ér a sorozat.

A negyedik és az ötödik évad a Sapkowski-féle könyvsorozat három utolsó darabjának (Tűzkeresztség, Fecske-torony, A tó úrnője) cselekményét fogják feldolgozni, a sorozat hű követői tehát egyelőre megnyugodhatnak, mert ezek szerint a Netflix a vegyes fogadtatás ellenére is a folytatás mellett döntött.

A regényfolyam rajongói azonban joggal kételkednek a sorozat befejezésének sikerében, mivel már az előző évadok (kiváltképp a harmadik) is olyan komoly változtatásokkal élt az eredeti szöveghez képest, amit inkább elmarasztaltak a nézők.

A Netflix ehhez kapcsolódóan egy videót is feltöltött, amiben a most még újoncnak számító Liam Hemswoth mellett feltűnnek az eddigi évadok fontosabb szereplői is, Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri) Joey Batey (Jaskier), Cassie Clare (Philippa Eilhart) és Mahesh Jadu (Vilgafortz).