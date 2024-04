Őrült világ, őrült történetek

Ritka manapság az olyan igényes irodalom, ami vicces is egyben; hiányzik is, mint egy falat kenyér. Fischer jókedvű szövegeiben nagyon komoly tartalmak is megbújnak.

Az utazás a négy fal között lényegében egy szokatlan kamaradráma, az angol abszurd és magyar groteszk furcsa kevercse.

Szereplői gyakran nevetségesen szánalmasak és gyarlók, ennek ellenére, vagy talán éppen ezért szerethetők.