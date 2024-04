Oscar-díjas és magyar felmenői vannak

Marvel-univerzum: Downey Jr. a világ egyik leggazdagabb szuperhőse

A Marvel-univerzum részesei dúskálnak a sikerekben, ami a nézők töretlen kíváncsiságát és egyben anyagi elismerést is jelent. Robert Downey Jr. az egyik olyan szuperhőst alakító színész, akinek jelentős bevételt hozott egy-egy film, sőt, a hozzátartozó reklámszerződések is. A művész olyanokkal szerepel egy listán, mint Vin Disel, Samuel L. Jackson vagy éppen Micheal Douglas. Pár éve írtunk arról, hogy a színész 2008-ban 500 ezer dollárt keresett Tony Stark szerepének megformálásával, a Marvel-univerzum bővülése viszont Downey Jr. fizetését is feltornázta.

Reklámszerződésekből is csurran-cseppen a családi kasszába: olyan, hazánkban is ismert világcégekkel áll üzleti kapcsolatban, mint például az Apple vagy a Nissan.

Robert Downey Jr. Forrás: Port.hu

Vasember

A Vasember karakterét megformáló színész nagylelkűsége kétségtelen — a Vasember-ruhához tartozó sisakot nem otthonában őrzi, hanem Tom Holland testvérének, Paddynek ajándékozta.

Oscar-díj

Az Oppenheimer a tavalyi év júniusában a Barbie-filmmel egy időben került a mozikba, ez által az egész filmes szcénát lázban tartva. Nagy érdeklődés övezte mindkettő produkciót, a megjelenés egyidejűsége pedig a barbenheimer, azaz a két mozinak köszönhető nézettségi jelenséget is kialakította a médiában. Robert Downey Jr. pedig az Oppenheimerben nyújtott alakításáért Oscar-díjat vihetett haza.