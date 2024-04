Szakuraünnep lesz a Füvészkertben

Ilyenkor, amikor a japán cseresznyefák virágot bontanak a Füvészkertben, a látogatók – a japán szokásokhoz hasonlóan – takaróra telepedve piknikezhetnek a kertben, gyönyörködhetnek a Sakura fák virágzásában. Idén a megszokottnál jóval korábban kezdtek el virágozni a díszcseresznyék, de mivel a parkban többfajta is van, a virágzás elhúzódik.

Látogatók csónakáznak virágba borult cseresznyefaágak alatt a tokiói Csidorigafucsi Parkban. Fotó: MTI/Majama Kimimasza

Az április első és második hétvégéjén a japán kultúra nagyon sok különleges és érdekes formában mutatkozik be. Idén is lesz japánnyelv-óra és zene, japán harcművészeti és fegyverbemutató, Gooktatás, japán sakk, koncertek, ikebanakiállítás és workshop is, de a bonszairajongók is értékes ismereteket szerezhetnek.

A Hokushin Itho Ryju Hyoho hagyományos szamurájkardvívó iskola harcművészeti bemutatója. Fotó: MTI/Nagy Zoltán

A cseresznye virágzása nagyon látványos, mert a többi fa lombfakadása előtt nyílnak a virágok, hatalmas, tömött gömbökben borítják a nemrég még kopasz vesszőket. A szakura nagyon sok művészeti alkotás témája, rengeteg vers és dal örökíti meg e nemes növényt. A virágnak szimbolikus jelentése van, mivel a virágok rövid élete a tisztaság és egyszerűség eszményét tükrözi.