Kárpát-medencei magyar színházi társulatok gyűlnek össze Kisvárdán

Sajtóbeszélgetésen hirdették meg a nagy múltra visszatekintő kisvárdai fesztivál műsorát az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet előadó-művészeti osztálya szervezésében április 16-án, a budapesti Bajor Gizi Színészmúzeumban. Kisvárdán immáron több évtizede minden nyáron felpezsdül a színházi élet, hiszen a Kárpát-medencei magyar társulatok egy-egy produkcióval mutatkoznak be egymásnak, a szakmának és a közönségnek is. Idén június 21. és június 29. között rendezik meg a találkozót, a versenyprogramban 17, azon felül pedig nyolc előadás várja a helyi, környékbeli és a városba utazó színházszerető nézőket.

Április 16-án a sajtó jelenlétében ismertették a fesztivál versenyprogramját. Forrás: Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja

Versenyprogram

A beszélgetésen, melyet Mészáros Kati moderált, Karasszon Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkárság művészeti főosztályának vezetője, Balogh Tibor művészeti tanácsadó és Nyakó Béla, a Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ és a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának igazgatója vettek részt, akik az idei fesztivál különlegességeit hangsúlyozták. Karasszon Ágnes a seregszemle jelleget és a háború árnyékának rávetülését a programra emelte ki.

Június 22-én láthatja a közönség Gogol Háztűznéző című művének adaptációját a budapesti Nemzeti Színház és a Kárpátaljai Megyei Drámai Színház közös produkciójában, melynek különlegessége, hogy a férfiszerepeket is – férfiszínészek híján – a női kollégák fogják játszani.

Balogh Tibor művészeti vezetőként úgy nyilatkozott: – A tavalyi évad olyan volt, hogy könnyen meg lehetett találni azokat a pontokat, azokat az előadásokat, melyeknek az értékeire fel lehetett fűzni a fesztivál egészét. Könnyű volt kialakítani egy elképzelést, és valamilyen ízlés mentén elmozdítani a szemlét. Amikor ez így van, könnyebb dolog jó zsűrit találni. Tavaly sikerült. Idén lassan indultak be az események: ősszel nagyon keveset játszottak a színházak. Határon túl is megérződött, hogy nem minden a színház, a nehezebb gazdasági helyzetben keveset játszottak a társulatok, volt, hogy egy előadás kedvéért utaztam 1200 kilométert – hangsúlyozta Balogh, aki azt is megemlítette, hogy az említett tendencia tavaszra már megfordult, így nyugodt szívvel ajánlja a közönség és a sajtó figyelmébe a fesztiválprogramot. Megerősítette a háború motívumának megjelenését is: – Minden stílusban, minden műfajban rá lehet bukkanni a háború témájára, különösen a Svejkben – foglalta össze Balogh Tibor.

Kísérőprogramok

Az ígéretesnek mutatkozó kísérőprogramok sorát Nyakó Béla részletezte, aki elárulta az idei fesztivál díszvendégének nevét is. Az biztos, hogy évfordulókból, ünneplésre méltó eseményekből sem lesz híján a mostani rendezvény: a díszvendég az alapítása 25. évfordulóját ünneplő székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház lesz. Az intézmény gazdag művészeti életéből történeti fotókiállítást is rendeznek. A fesztivál előadásaiból és eseményeiből egyébként szintén készül fotókiállítás, melyet egészen augusztus 31-ig lehet majd megtekinteni. A versenyprogram résztvevői között megszokott módon díjakat osztanak majd ki, és az idei évad különlegessége, hogy három anyaországi színházi előadás is versenybe szállhat.

A 2024-es évben felkért szakemberek, a zsűri tagjai: Elek Tibor irodalomtörténész, Lőkös Ildikó dramaturg, Nagy Katica színművész, Pataki András rendező és Tapasztó Ernő színész-rendező.

A részletes programismertető beszélgetést követően a közönség A színház zenéje címmel Cári Tibor és Koszorus Krisztina koncertjét hallgathatta meg, amely egy egyedülálló művészeti projekt, az élő színházi zenét népszerűsíti. Az ilyen fesztiválok egyik fontos szempontja, hogy egy helyen, egy városba hozva, a néző számára egy műsorfolyamba rendezve kiváló szakemberek válogatják ki megtekintésre a külhoni magyar színházak legjobb és legígéretesebb előadásait. A színházi mustra június 21-től egészen 29-ig várja a nézőket Kisvárdán.