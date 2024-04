Tettekkel beszélni

A Gesher Színházat 1991-ben Jevgenyij Arje rendező alapította, egy Moszkvából Izraelbe vándorolt orosz színtársulattal. Kezdetben kétnyelvű színházként működtek, héberül és oroszul is színpadra állították darabjaikat. Napjainkban már kizárólag héberül játszanak, de továbbra is szoros kapcsolatot ápolnak az orosz kulturális örökséggel. Héberül hidat jelentő nevéhez hűen a Gesher Színház integráló erő szeretne lenni az izraeli multikulturális társadalomban mind a korosztályok, mind a népek tekintetében. Éppen ezért saját, izraeli szerzőik műve mellett számos világirodalmi klasszikust is színpadra állítanak.