Az ötvenéves Vujicsics együttes a Kandela Fesztiválon ünnepel

Május 30. és június 1. között egyedi fényalkotások, remek előadók, nagykoncertek, táncházak, konferenciaprogram és különleges dunakanyari gasztronómiai kínálat várja az érdeklődőket a skanzenben a Kandela Fesztiválon. A rendezvény középpontjában a hagyományok mélyről jövő tisztelete mellett a múzeum több száz éves épületeinek újszerű fényművészeti bemutatása áll. A hétvége során létrejövő nagyszabású szabadtéri fényalkotások remek lehetőséget kínálnak arra, hogy a nagyközönség ezúttal Budapest szomszédságában találkozhasson számos, világszinten ismert hazai fényművész alkotásával.

A lengyel Motion Trió harmonikakoncertje a műfaji határokat feszegeti Forrás: Fonó Budai Zeneház

A Kandela nyitónapján Szabó Balázs Bandája ad nagykoncertet, a szombati napon pedig a legendás népzenei formáció, a Vujicsics ötvenéves jubileumi előadására kerül sor a skanzen amfiteátrumi színpadán.

Késő este a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum erdélyi főterén világzenei csemegékbe kóstolhatunk bele. Pénteken az iráni származású, Berlinben élő világhírű ütőhangszeres, Mohammad Reza Mortazavi legendás tombakjátékát élvezhetjük, szombaton pedig a lengyel Motion Trió műfaji határokat feszegető harmonikakoncertjét hallgathatjuk meg.

A főbb fellépők mellett számos egyéb zenei különlegességgel és táncházi programmal is találkozhatunk majd a múzeum kisebb helyszínein. Így többek között meghallgathatjuk a Keck Mária vezette Ex Auro flamencoduó előadását, illetve részt vehetünk a gyimesi népzenei ihletésű számokat játszó Móser Ádám duó fellépésén, vagy az Ígjen a falu! csapata által szervezett táncházi programon is. Ezenfelül Zságer Balázs produceri közreműködésével egy elektronikus zenei helyszín is megvalósul a nádtetők között, a késő esti bulit pedig a Radio Cafe DJ-i irányítják majd.



Különleges élmény lesz a a Keck Mária vezette Ex Auro flamencoduó előadása. Forrás: Fonó Budai Zeneház/Craig Hull Phogoraphy

A PajtaKult csapata a „kultúra újragondolva, a régi az új” elvét követve lakja be a pajtákat, tereket, hogy mindenki láthassa, a rendezvényen új fejezete kezdődik a fesztiválozásnak és a művészeti összefonódásoknak. A fesztivál nulladik napján napközben szakmai programokat szerveznek, kerekasztal-beszélgetések, konferencia-előadások formájában, amelyen mélyebb betekintést nyerhetünk a PajtaKult által eddig elért eredményekbe és az összefogás jövőjébe.