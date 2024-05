A műtárgyak történetére fókuszál az idei Műtárgyak éjszakája fesztivál

A kiállítások, tárlatvezetések és szakmai előadások mellett többek között műterem- és műhelylátogatások, tematikus séták, workshopok, kerekasztal-beszélgetések és filmvetítések is gazdagítják a programválasztékot. A fesztivál idei mottója: Fedezd fel a műtárgyak titkos életét – emelte ki Kollmann Szilvia. Hozzátette: a programokon a műtárgyak rejtélyes eredetének történetét szeretnék elmesélni az elkészítésük pillanatától egészen addig a pontig, amíg azok a műkereskedelembe kerülnek.

Kitért arra, hogy egy kreatív kampányt szerveznek, amelynek három főszereplője lesz: egy Herendi, Viktória-mintás teáscsésze, Rippl-Rónai József Vörösruhás nő című falikárpitja és egy Tamás Lóránt aranyműves által újratervezett férfi karóra. A műtárgyak maguk mesélik el átélt történeteiket, a versek pedig Jordán Adél színművésznő hangján szólalnak meg – összegezte a fesztivál igazgatója.

A programsorozat részeként a nagyközönség vezetéssel tekintheti meg a Ludwig Múzeumban az Időgép című állandó gyűjteményi kiállítást, a Vasarely Múzeumban pedig kurátori tárlatvezetéssel járhatják be az érdeklődők a megújult Vasarely-életműkiállítást.

A Ráth György-villában szakmai előadást tartanak Rippl-Rónai József mesterművéről, az Andrássy-család budai palotája számára készült ebédlőről, a Fabrika stúdió, a Kiskép-Galéria, az Óbudai Múzeum és a K.A.S Galéria pedig műtárgybemutatóval egybekötött vezetéssel várja a látogatókat.

A Herendi Porcelánmanufaktúra ezúttal is megszervezi porcelánrózsa-készítő és porcelánfestő workshopjait a Herendi Porcelán Palotában, a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány workhsopján pedig megismerhető lesz az ebru, azaz a vízen történő festés technikája.

A fesztivál programjában több gyermekprogram is szerepel: a Képező Galéria munkatársai interaktív bábelőadással készülnek; Hajas Katinka képzőművész foglalkozásán pedig fluoreszkáló gipszfigurát készíthetnek a gyerekek.

A Szépművészeti Múzeum, valamint a Magyar Nemzeti Galéria audionarrált és jelnyelvi tárlatvezetéssel is készül, valamint a látásban korlátozottak számára workshopot tart a Vasarely Múzeum. A Tapintható szecesszió elnevezésű programon az Iparművészeti Múzeum munkatársai a fizikai érzékelésen keresztül mutatják be a műtárgyakat vakok, gyengénlátók és látó érdeklődők számára is. A fesztivál részeként tematikus sétákat tartanak többek között a Pesti Vigadóban és a Magyar Nemzeti Múzeumban, a neonséta elnevezésű programon pedig régi neoncsöveket és reklámfeliratokat tekinthetnek meg a résztvevők.