Debütál a Netflixen a Magyarországon forgatott drámasorozat

A legtöbb előfizetővel rendelkező magyarországi streamingplatform, a Netflix valóságos kincsesbánya a sorozatrajongók számára, hiszen a filmek mellett elképesztő mennyiségű hosszabb-rövidebb széria elérhető rajta a néhány részes, minőségi minisorozatoktól a többévados szitkomokon át a történelmi drámákig.

Az ördög táncosai: A 7M TikTok-szekta (Fotó: Netflix)

1. Az ördög táncosai: A 7M TikTok-szekta (Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult)

A TikTok napjaink világszerte legnépszerűbb videós közösségi felülete, amelyet majd kétmilliárd ember használ. A rövid, pár másodpercestől maximum 3 percesig terjedő hosszúságú videók között rengeteg a táncos tartalom, nem véletlenül viseli a május 29-én megjelenő Netflix-sorozat az ördög táncosai címet. A történet szerint ugyanis TikTok-táncosok csatlakoznak a 7M nevű menedzsmentcéghez és a hozzá tartozó egyházhoz, hogy felfuttassák karrierjüket.

A vágyott siker helyett azonban kegyetlen helyzetben találják magukat, ahol gyakorlatilag influenszer-rabszolgaként dolgoztatják őket.

2. Eric

Ez az a hatrészes sorozat, amelyet részben Magyarországon forgattak, emiatt járt Budapesten a főszereplő Benedict Cumberbatch, aki az Operaházba is ellátogatott. A brit színész az Ericben Vincentet játssza, egy bábszínészt, aki minden erejével keresi iskolába menet eltűnt kilencéves fiát az 1980-as évek New Yorkjában. Eric azonban nem a kisfiú neve, hanem azé a kék szörnyé, amit a fiú, Edgar rajzolt és amelyet Vincent életre is kelt abban reménykedve, hogy segít majd megtalálni a fiát.

3. Geek Girl

A tízrészes brit sorozat Harriet Manners, az esetlen kamaszlány esetét meséli el, aki született kocka (erre utal a cím is), nehezen illeszkedik be, furának tartják osztálytársai. Egy napon azonban drasztikusan megváltozik az élete: egyszerre csak a divat világában találja magát. Az antiszociális lánynak úgy kell helyt állnia modellként, elviselnie a reflektorfényt és a csillogást, hogy közben ne váljon felszínessé és ne áldozza fel intelligenciáját a külsőségekért cserébe. A sorozat a fiatalok személyiségfejlődéséről és útkereséséről szól.

4. Ebből elég (Raising Voices, spanyolul: Ni una más)

A spanyol sorozat a szexuális erőszak, a MeToo-esetek körüli problémákról szól. Főszereplője egy 17 éves diáklány, Alma, aki egyik reggel jókora lepedőt akaszt ki az iskola kapujára azzal a felirattal: „Vigyázz! Nemi erőszaktevő rejtőzik itt!”. Innentől kezdve teljesen megváltozik az élete, hiszen bejelentésével kapcsolatban elindul a nyomozás és kihallgatások sora, hogy feltárják az ügyet.

A hosszan húzódó vizsgálat azonban amellett, hogy lelkileg megterhelő mindenki számára, megmutatja a zaklatási ügyek bizonyíthatóságának problémáját is.

5. Chucky

Valóságos filmes univerzum épült már fel Chucky, a természetfeletti (vagy inkább alatti) gonoszsággal rendelkező, régimódi játékbaba köré. Az eredeti, 1988-ban bemutatott film óta számos folytatás készült, a Netflix sorozata is az életre kelt ördögi játékról szól, amely romlást hoz az idilli amerikai kisvárosnak. A hátborzongató gyilkosságok ráirányítják a figyelmet a nyugodt hétköznapok mögött rejlő képmutatásra és az alaposan elkendőzöttnek hitt titkokra.