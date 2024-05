Törülközőnap: ő volt, aki nedves törölközővel kergettette meg az űrlényeket

Íme, a törülközők jelentőségét bemutató első nagy jelenet az 1981-es tévéfilmből, amikor a Betelgouse mellől, egy kis bolygóról származó, addig földi emberként viselkedő Ford Prefect barátja, Arthur Dent figyelmébe ajánlja a törülköző rendkívüli előnyeit.

Ugyanezt a jelenetet természetesen a 2005-ös moziban is viszontlátjuk, csak éppen már Martin Freeman és Yasiin Bey alakításában.

De lássuk csak, miért is annyira fontos Ford Prefect szerint is, s egyben a Galaxis Útikalauz szerint is a törülköző. Ahogy az ötrészes trilógia első kötetének harmadik fejezetéből is kiderül: a törülköző a lehető leghasznosabb dolog, amit csak magával vihet a csillagközi stoppos.

Aki egy csillagközi úton is mindig tudja, hol a törülközője, azt komolyan kell venni

Az Útikalauz így ír a törölköző gyakorlati értékéről.

Beletakarózhatunk, hogy meleghez jussunk, míg átugrándozunk a Jaglan-Béta hideg holdjain; heverhetünk rajta, míg a Santagrinus-V ragyogó, márványhomokos tengerpartjain szívjuk a sűrű tengeri levegőt; felvitorlázhatjuk vele minitutajunkat, míg lefelé sodródunk a lassú, lomha Moth folyón; takarózhatunk vele, miközben Kakrafoon sivatagainak vörös csillagai ragyognak ránk; megnedvesíthetjük és fegyverként használhatjuk kézitusában; fejünkre tekerhetjük, hogy távol tartsuk a mérges gőzöket, vagy hogy elkerüljük a Traal bolygó Mohó Poloskapattintó Fenevadjának pillantását (észvesztően ostoba állat, azt hiszi, ha te nem látod őt, ő sem lát téged – annyi esze van mint egy cipőtalpnak, de nagyon-nagyon mohó); veszély esetén vészjelzéseket adhatunk vele, és természetesen beletörülközhetünk, ha még elég tiszta hozzá.

Az Útikalauz aztán pedig így ír a törülköző roppant pszichológiai jelentőségéről.

Miért, miért nem, ha a strag (strag: nem stoppos) észreveszi, hogy a stopposnak van törülközője, azonnal föltételezi, hogy fogkeféje, arctörlője, szappana, doboz kétszersültje, kulacsa, iránytűje, kötélgombolyagja, szúnyogriasztója, esőkabátja, űrruhája stb. is van. Sőt a strag boldogan odakölcsönzi a stopposnak a felsoroltak vagy egy tucat egyéb tétel bármelyikét, melyet a stoppos véletlenül »elvesztett«. A strag úgy gondolkodik, hogy aki széltében-hosszában bejárja stoppolva a galaxist, nomádul és csövezve él, hihetetlen nehézségekkel néz farkasszemet, és győz, és még azt is tudja, hogy hol a törülközője – az igazán olyan valaki, akit komolyan kell venni.

Ha a fentiek alapján valaki számára nem lenne világos, hogy miképp is nézhet ki a gyakorlatban, amikor egy benedvesített törülközőt fegyverként használunk egy kézitusában, az nem kell, hogy lelki szemei elé idézze ezt a jelenetet, hiszen egy ilyen párviadalt azonnal megnézhet a 2005-ös film vonatkozó képsoraiban, amelyeken Ford Prefect a törülköző harcias lengetésével képes megfutamítani a feléje őgyelgő vogonok egész raját.

Most persze ez az egész Törülközőnap csupán egy angol humort idéző viccnek tűnhet, ami így igaz, de vegyük észre: ezzel a vicces kedveskedéssel a rajongók az angol humor egyik legzseniálisabb képviselőjét, Douglas Adamset köszöntik, így tehát valójában teljességgel stílszerűen járnak el.

Douglas Adams portréja. Fotó: Michael Hughes / Wikimédia Commons

Az író kultuszát jól jellemzi, hogy művének az ikonikus törülközőkön kívül még számos olyan motívuma akad, amelyik a kortárs popkultúra részeként éli tovább az életét.

Ma van a nemzetközi törülközőnap - de ez lehetne nemzetközi Marvin-nap is akár

Ilyen motívum például Marvin alakja. Ő az az univerzumnál is 37-szer idősebb, mindig lehangolt és depressziós robot, aki a Radiohead Paranoid Android című dalát ihlette.

Vagy ilyenek a Föld nevű bolygó második legintelligensebb lényei, a delfinek búcsúüzenetként megfogalmazott utolsó gondolatai az emberekhez – hiszen a „Viszlát és kösz a halakat” (angolul: So long and thanks for all the fish) szavakkal előadott ironikus végszavak a híres Douglas Adams-idézetek közül ma már kortársi eredetű szólásmondásként élnek közöttünk.

A Törülközőnap jelentősége a leginkább mégis abban áll, hogy ha volna valaki, aki eddig elkerülte Douglas Adams univerzumát, az ezen a napon ráébredhet arra, hogy ideje pótolnia a mulasztását.

Ha így tesz, egy bámulatosan szórakoztató, de filozófiai mélységekben is gazdag előadásmóddal előadott űrbeli csavargóregénnyel találhatja szembe magát.

Amit követően talán Douglas Adams másik nagy sci-fi trilógiájához is elnavigálhatja magát, amelyben megtudhatja, hogyan működik Dirk Gently holisztikus nyomozóirodája.

S amit követően május 25-én egyáltalán nem lepődhet meg, ha a fejüket törülközőbe csavaró járókelőket vagy a pánik elkerülését célul kitűző zászlókat lát az utcán.