Nem most kezdődtek a csődbe jutott Anima Könyvesbolthálózat gondjai

A folyamatosan forráshiánnyal küzdő Animának több mint 400 kiadóval volt szerződése, ám egy ideje már késve rendezte a kifizetéseket. Bár az ügyvezető azt nem tudta megmondani, pontosan mennyi lejárt tartozásuk van, és azt sem, miből fizetik ki ezeket. Az egyik partnert, a Kairosz Kiadót nemcsak üzleti okból érintette érzékenyen az Anima csődje, hanem azért is, mert értékrendjüket tekintve is sok közös pont volt közöttük. A cég ügyvezetője, Szalai Katalin a Forbesnak ugyanakkor azt mondta, az Anima a tartozás rendezéséről többszöri megkeresésükre sem volt hajlandó nyilatkozni. Hasonló véleményt fogalmazott meg a Tinta Kiadót vezető Kiss Gyula is, nekik szintén nem jelezte a problémát az Anima, amely több mint félévi forgalmat nem fizetett ki, noha 15 évig voltak partnerek. A Kalligram Kiadónak szintén nem fizettek, és ők még a maradék készletet sem kapták vissza az Animától.

A Napút Kiadó tulajdonos-ügyvezetője, Szondi Bence azt mondta, kizárólagos szerződéssel az Anima terjesztette a könyveiket a Libri/Bookline, a Líra és a Kello felé.

A Napút felé szintén késtek a kifizetések, 2023 végére már félévnyi összeggel tartozott nekik az Anima, amit csak azután fizetett ki, hogy ügyvédhez fordultak.

A Napút azonban közben előremenekült, és rossz előérzetükre hallgatva már hónapokkal ezelőtt elkezdett tárgyalni a Librivel, majd le is szerződött vele (ahogy a Lírával és a Kellóval is), így nem lehetetlenült el a működésük, továbbra is el tudják adni a könyveiket.

Az Alinea Kiadó társtulajdonos-üzletvezetője, Golubeff Lóránt a gazdasági portálnak elmondta, nekik már évek óta késve fizetett az Animakönyv, néha több hónapot egyben, ők már évek óta nem is adtak új könyvkészletet az Animának, csak a meglévőt forgalmazták. Golubeff hozzátette: a bezárás nem rengette meg őket, és szerinte a magyar könyvpiacot sem, amely ettől azonban még koncentráltabb lesz.

Az Anima bedőlésével ugyanakkor egy magas szakmaiságot képviselő, szakképzett eladókkal dolgozó bolthálózattal lesz kevesebb a piac.