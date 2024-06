Díjátadóval ért véget a kisvárdai színházszakmai fesztivál

Innen nem kell messze menni ahhoz, hogy találjunk olyan települést, aminek a lakói nem is hagyták el az országukat, nem is lépték át a települési határát, de az elmúlt száz évben mégis három különböző országhoz tartoztak. Ez a fajta vizionáriusság, ez a fajta előrelátás jellemzi Kisvárdát és jellemzi a 36. fesztivált is, ahol ismét jelen van a magyar színjátszás színe-java, határon innen és határon túl.