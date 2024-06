Zaklatott, zavarodott köröttünk a világ, Kelet és Nyugat egyaránt acsarog ellenünk. Az okát sem igen értjük, csak rázzuk fejünket tagadólag és értetlenkedünk. Találgatjuk, mi lesz mindennek a vége. Volt már benne részünk máskor is, történelmünk számon tart néhány hasonló, ellenünkre egybeállt korszakot. Csakhogy ma nem a török, nem a tatár, nem is a labanc, hanem a liberálissá vedlett Újvilág és a behódoltatott Európa hajtja felénk a miazmával telített légtömegeket. A józan ész, a társadalmi létezés talán legfontosabb szervező elve a sarokban kuksol, s akik kivonták a forgalomból, most épp a történelem újratervezésén ügyködnek. Rémlik még sokaknak, hogy korábban a természet átalakításával próbálták ugyanezt, de az isteni alkotás könyörtelenül visszaütött. Bizonyára vissza fog ez is