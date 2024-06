Immár harmadszor jutalmazták közönségdíjjal a fiatal színészt

Mint mondta, hatalmas öröm és megtiszteltetés volt számára, hogy immár harmadszor is őt tartották méltónak erre a közönségdíjra, hiszen a közönség visszajelzése megunhatatlan elismerés egy színész számára.

Az ifjú művész a jövő évadtól szabadúszóként folytatja pályáját Fotó: Juhász Éva/Magyar Színház

Az, hogy az ember egyszer elnyeri a közönség bizalmát, nem prognosztizálja, hogy másodszorra vagy akár harmadszorra is a magáénak tudhatja ezt az elismerést, hiszen nagyon erős mezőnyben mérettetem meg magam évről évre. Tehetséges kollégákkal vagyok körülvéve, akik prózában és zenés előadásokban is egyaránt erősek

– hangsúlyozta a színész, aki a 2023/2024-es évadban egyebek közt az Ezeregy éjszaka, a Jó estét nyár, jó estét szerelem és a Rómeó és Júlia című előadásokban is szerepelt.

– Mindhárom nagyon fontos volt számomra. Az Ezeregy éjszaka esetében nagy volt a bizonyítási vágy, hiszen a Szegedi Szabadtéri sztárszereposztás után a mi társulatunk is szeretett volna bizonyítani, hogy ez az előadás „házon” belül is nagyot tud durranni. A visszajelzések szerencsére igazoltak minket. A Jó estét nyár, jó estét szerelem színészileg volt egy nagyobb falat, mivel előttem nagy elődök formálták meg ezt a szerepet és szerettem volna valami újat kihozni nemcsak a karakterből, hanem magamból is, illetve a Sinkovits Imre Színpad intimitása is egy új helyzet volt számomra, egy sokkal finomabb játékstílust követelt meg tőlem. A Rómeó és Júlia esetében az idő tényezője volt a legnagyobb „ellenségünk”, hiszen az előbb említett Jó estét nyár, jó estét szerelem április végi bemutatója után négy nappal már a színpadon kellett megkezdeni a próbákat, ahol egyébként a futó előadások végett nagyon kevés lehetőségünk volt dolgozni. Ilyenkor hatalmas bizonyítási vágy van bennem, hogy a körülmények ellenére is valami igazán jót tudjak kihozni magamból, illetve a helyzetből. Minden szerep egy új tanulási folyamat és egy új lehetőség, hogy magamból is új dolgokat mutathassak meg – fejtette ki Pásztor Ádám, aki azt is elárulta, hogy az összes futó előadását nagyon szereti, és mindegyik szerepének megvan a szépsége és a nehézsége is.

Kitért a nemrég 100. előadását ünneplő Puskás, a musical, a hamarosan 350. előadásához érkező Vámpírok bálja, illetve a Debrecenben hamarosan századszor játszandó A Pál utcai fiúk című előadásokra sikerének titkára is, amely meglátása szerint abban áll, hogy nem csupán kőszínházi keretek közt tud létrejönni egy társulat, hanem különálló előadások mentén is.

A színész nyitott a további együttműködésre a Pesti Magyar Színházzal Fotó: Juhász Éva/Magyar Színház

– Ez a fajta kikacsintás a fix társulati létből mindig hoz magával egy frissességet és plusz energiákat, amik egyébként oda-vissza hatnak. A felsorolt darabokban az a közös, hogy mindenki máshonnan érkezik és az egyénisége kisugárzik a nagy egészből, talán ez a legfontosabb. Ezeket a néző is megérzi és ezek a fantasztikus számok is ezt tükrözik – mondta a színész, aki azt is elárulta, miért döntött úgy, hogy a jövő évadtól újra szabadúszóként folytatja a pályafutását.

Csodálatos három évet töltöttem el a Magyar Színházban, amiért hálás vagyok, mert olyan szerepeket játszhattam el, mint Harún, Hosszú, Bill Sikes, Marty, Benvolio… 19 éves korom óta szoros kapcsolat fűz ehhez a színházhoz, tehát a jó viszony fenntartása fontos számomra, illetve az, hogy a jövőben is számíthatnak rám és örömmel megyek bármikor, ha hívnak. A döntésemet több ok – okozati állapot idézte elő, melyeket azért nem szeretnék most kifejteni, mert az már a múlt és szeretnék inkább a jövővel foglalkozni. A társulati státusztól egyáltalán nem zárkózom el, ha az élet úgy hozza, hogy a későbbiekben kapok egy olyan lehetőséget, ami ezzel a fajta felállással jár, elképzelhető, hogy élni fogok vele

– mondta Pásztor Ádám, aki azt is bevallotta, hogy nehéz számára a búcsú a színháztól és a kollégáktól, és hangsúlyozta, hogy nem tekinti véglegesnek az elválást, és nyitott a további együttműködésre. Azt is elárulta, hogy jelenleg is egyeztetések zajlanak arról, hogy némelyik szerepét tovább játssza majd. Ugyanakkor sok más színházban is számítanak rá.

– Sok előadásom van Győrben, Debrecenben, Budapesten, Mosonmagyaróváron, amelyeket továbbra is fogok játszani, és szerencsére több felkérést is kaptam már készülő produkciókra. Ezeknek a tárgyalási folyamatai már zajlanak. 2024 őszén például lesz egy új bemutatóm Budapesten, amiről még csak annyit árulhatok el, hogy nem zenés, egyszemélyes és egy teljesen új arcomat fogom tudni megmutatni a közönségnek. Ezzel az előadással kapcsolatban nagyon izgatott vagyok, mert egy bátor vállalás, de már évek óta szerettem volna részese lenni egy ilyen projektnek – osztotta meg gondolatait és érzéseit Pásztor Ádám.