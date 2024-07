Hang és látvány varázslatos összhangja

Marton Szabolcs munkássága

A producer és zeneszerző nevét először a Préda című előadás apropóján ismerhette meg a közönség. Ehhez a produkcióhoz ő készített dalokat 2014-ben az Aurora Film és Színház felkérésére. Ugyanebben az évben indult hódító útjára az első saját zenekara is, a We are Infinite. Első saját nagylemezével – amelyet második zenekarával, a Hügével jegyez – 2017-ben jelentkezett. Elsődlegesen színházi és filmzenék szerzőjeként van jelen a magyar zenei világban. Többek között a Vígszínház Nekedszólataps – Ébredj! című előadásához is ő írt dalokat, de még számos produkció, köztük a 2016-ban bemutatott Vád zenéjét is ő szerezte. Dolgozott együtt mások mellett a Moha mozdulatszínházzal, valamint a Fénykioltók című, még be nem mutatott filmnek is ő szerezte a zenéjét. Innovatív előadásaival és zeneszerzői munkáival egyedi, üde színfoltként van jelen a hazai művészeti élet palettáján. Zenéje és művészeti projektjei – a Kvarkhoz hasonlóan – gyakran kísérleti jelle­gűek, és arra törekszenek, hogy új perspektívákat nyújtsanak a hallgatóknak és a nézőknek. Munkássága a közönség mellett a magyar zenésztársadalom, az alkotói közösségek tagjaira is hatással van, a tapasztalt pályatársakat és a fiatal, pályakezdő művészeket egyaránt inspirálva.