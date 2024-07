Top öt premier a Maxon – így lesznek izgalmasak a hétköznap délutánok

Ezúttal is számos sorozat közü válogathatunk a Maxon: a heti premierek között találunk valóságshow-t, dokumentumsorozatot, thrillert, sportsorozatot is. Meglepő kedvencet is találhatunk az olyan új sorozatok esetében, ahol még csak az első évadot streamelhetjük, de számos alkotás tér vissza a második évaddal.

A Max premierek között találhatunk egy ismerős arcot Vinnie Jones személyében, aki ezúttal a vidéki életben próbálja ki magát (Forrás: Themoviedb)

5. Halálosan szőke (Lethally Blonde) – 1. évad

Ha egy nő szépnek születik, könnyen meggazdagodhat. Ám ha nem elég óvatos, akkor hamar bajba kerülhet. Ez a dokumentumsorozat hat nő történetét dolgozza fel, többek között az 1970-es években a Penthouse magazin modelljeként híressé vált Anneka Di Lorenzóét.

4. Pete Rose, a baseball hullócsillaga (Charlie Hustle & The Matter Of Pete Rose) – 1. évad

A szertorna sztrája, Simone Biles, a spanyol fociliga és az amerikai futball után a baseball sem maradhat ki a sportfilmek sorából. Ha nem akarunk hosszú időre elköteleződni egy sorozat mellett, és szeretjük a sportot, akkor ez a négyrészes minisorozat ideális néznivaló lehet a hétre. A legendás baseballjátékost, Pete Rose-t 1989-ben élete végéig eltiltották a baseballtól, mert meccsekre fogadott a Cincinnati Reds vezetőjeként. A sorozat bemutatja Rose sportkarrierjét és a renoméja helyreállításáért tett erőfeszítéseit.

3. Mondj el mindent (Tell Me Everything) – 2. évad

A 16 éves Jonny Murphy barátaival együtt feltárja a tizenévesek mentális egészségét romboló technológia és a közösségi média hatását. Csak erős idegzetűeknek ajánljuk, akik nem félnek alámerülni akár a woke-kultúra bugyraiba sem. Ezek a tinik nagyon úgy tesznek, mintha jól lennének, de valójában egyáltalán nincsenek jól.

2. Felújítás és Hawaii (Renovation Aloha) – 1. évad

A sorozat egy házfelújító házaspárt követ nyomon, akik az O’ahu szigetén található lepusztult otthonokat alakítják át. Tehát egyáltalán nem a tipikus felújítós realityt kapjuk ezzel a sorozattal. Itt egytől egyig szinte lakhatatlan otthonok átalakításába vágnak bele a készítők.

1. Vinnie Jones vidékre megy (Vinnie Jones In The Country) – 1. évad

A korábbi labdarúgó Vinnie Jones mezőgazdasági projektekkel foglalkozik Nyugat-Sussexben. Ez is reality show, ahol a hangos, szókimondó sztár kalandjait követhetjük nyomon.