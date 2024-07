A hétvégén sem kell unatkozni – top öt Netflix-premier + ráadás

A héten már megmutattuk, hogy miket érdemes nyomon követni a Max kínálatában. A sorozatpremierek versenyében azonban a Netflix sem marad alul: ismét izgalmas műsorok várnak ránk. A magyarországi streamingpremierek közül talán továbbra is a Netflix marad az igazi kedvenc a nézők körében. Mutatjuk a top ötös válogatásunkat!

A popipar árnyoldalaira derül fény a Netflix premierjében. Fotó: Themoviedb

Top 5 sorozat a Netflixen

5. Elit (Elite) – 8. évad

Amikor három munkásosztálybeli kamasz bekerül egy spanyol elitiskolába, az ellentét köztük és a gazdag diákok között gyilkosságba torkollik. Ma, azaz július 26-án érkezik a befejező nyolcadik évad. Ha valaki most kapcsolódna be, akkor érdemes az előző évadokat is átpörgetni. Ez a spanyol sorozat garantálja a hétvégi forró hangulatot: drogok, nők, férfiak… Ez nem egy családi sorozat.

4. Tokió szélhámosai (Tokyo Swindlers) – 1. évad

Egy ingatlancsalásokkal foglalkozó csoport példátlan bűncselekmény-sorozatot követ el. A Ko Shinjo azonos címen publikált regényéből táplálkozó műsorban a svindlerek nem elégszenek meg az egyszerű okirat-hamisítással. Házak robbannak, kocsik borulnak a székhez kötöző akciósorozatban.

3. Kleo – 2. évad

Kleo Straub, a Stasi ügynöke likvidál egy célpontot egy nyugatnémet szórakozóhelyen. A berlini fal leomlása után egy gyilkolásra kiképzett egykori keletnémet kém elhatározza, hogy bosszút áll azokon, akik elárulták – miután kideríti, kik és miért tették. Ez a német akció-krimi bővelkedik a fordulatokban és látványos jelenetekben. Igazi periódus-filmsorozat, a korszak kedvelőinek, a nosztalgiázóknak mindenképpen ajánljuk.

2. Dekameron (The Decameron) – 1. évad

Az 1348-ban, az emberiség történetének leghalálosabb járványa idején játszódó történet az osztályrendszerek, a hatalmi harcok és a világjárvány idején való túlélés témáit járja körül. Miközben pestisjárvány söpör végig Itálián, egy csapat nemes a szolgálóival együtt egy villába menekül, ahol pazar kiruccanásuk hamarosan káoszba csap át. Mindenki ismeri Boccaccio eredeti művét. Ez a sorozat azonban új fényben mutatja meg az eleve pajzán alapművet. Igazi sztárparádé koronázza meg a nemesek túlfűtött, ám a rejtélyes gyilkosságoktól cseppet sem mentes történelmi ihletésű krimi-vígjátékát. A középkori nemesek között van például Zosia Mamet (a Csajokból ismert Shoshanna), vagy a Sex Educationből ismert fura-lány, Tanya Reynolds.

1. A popzene árnyoldala: Lou Pearlman felemelkedése és bukása (Dirty Pop: The Boy Band Scam) – 1. évad

Backstreet Boys. NSYNC. Lou Pearlman hozta létre a 90-es évek legnagyobb fiúbandáit – és az egyik legnagyobb piramisjátékot, a Ponzit. Egy újabb izgalmas dokumentumfilm-sorozat érkezik, amelyben a menedzser sikereiről és végső bukásáról tudhatunk meg minden apró részletet.

Ezeket sem érdemes kihagyni

A sárkányherceg (The Dragon Prince) – 6. évad

A sárkányherceg 2018-ban indult angol televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat. Egy rendkívüli felfedezés arra sarkall két herceget és egy elf gyilkost, hogy különös szövetséget kössenek. Céljuk, hogy kibékítsék egymással háborúzó országaikat. Immár a hatodik évadot várják a rajongók, így sokaknak nem is kell bemutatni ezt a fantasysorozatot. A többieknek azt mondhatjuk: ajánljuk mindenkinek, aki egy kicsit szeretne kiszakadni a realitásból.

Újjászületett verdák (Resurrected Rides) – 1. évad

Egy teljesen új járgányátalakító sorozat, amelyben az ismert komikus, a Saturday Night Live sztárja, Chris Redd és szerelőcsapata segít. Új életet lehelnek az olyan kiszuperált járgányokba, amiket a legtöbben már roncsként sem vennének át. Megdöbbentő átalakulásokat láthatunk ebben a javítós valóságshow-ban.