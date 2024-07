A Robbanó cicák a Netflixre költöznek

Nincs olyan hét, amikor ne lenne legalább egy-két premier a streamingóriásokon. A Netflix ezen a héten is elhalmoz minket sorozatokkal. A top öt válogatásunkba ezúttal sütős-főzős vetélkedők, sportsorozat, tabudöntögető tinidráma került be. Na meg a Robbanó cicák!

A Netflix ezen a héten sem hagy minket új sorozatok nélkül. Forrás: themoviedb

Az eheti legjobb sorozatok a Netflixen

5. Ötcsillagos séf (Five Star Chef) – 2. évad

Hét profi séf versenyez, hogy a londoni luxus Langham Hotel történelmi Palm Court éttermében megvalósíthassák fine dining koncepciójukat. Aki nem csak a tipikus főzős műsorokat, hanem a csillogást is kedveli, annak kiváló kikapcsolódást nyújthat a Netflix sorozatának, gasztroreality-jének második évada.

4. Egy másik énem (Another Self aka Zeytin Agaci) – 2. évad

Három barát egy tengerparti városba érkezik, ahol kapcsolatba kerülnek spirituális énjükkel, és hirtelen szembesülnek családjuk múltbéli, feldolgozatlan traumáival. Van, aki szerelmet talál sok csalódás után, de olyan is, aki komoly betegséggel küzd, és válaszút előtt áll. Ebben a török sorozatban a vígjátéki elemek keverednek a drámával és a romantikával.

3. Receiverek (Receiver) – 1. évad

Megismerhetjük az NFL öt legjobb wide receiverét, azaz elpakóját, akik a reflektorfényben állnak a 2023–2024-es szezonban. Nem csak a gasztró, hanem a sport szerelmesei is találnak maguknak való tartalmat a Netflix premierjei között. Itthon és Európában általában nem sokat tudunk az amerikai fociról. Ez a dokusorozat mindent orvosol: nemcsak a játékosok edzéseibe és turnéiba tekinthetünk bele, hanem abba is, ami a színfalak mögött történik.

2. Cukorláz: Versenysütés az idővel (Sugar Rush: The Baking Point) – 2. évad

Hat csapat konyhaművész versenyt futva az idővel ötvözi az innovációt és tradíciót ehető csodák megalkotására. A népszerű nagy brit sütős műsor (The Great British Bake Off) után sem áldozott le ennek a műfajnak. Az új évadban élethű tájképeket és önarcképet is sütnek a versenyzők.

1. Az első alkalom (Eva Lasting aka La Primera Vez) – 2. évad

Egy titokzatos lány érkezik egy kolumbiai fiúiskolába, amivel rengeteg tabut megdönt, illetve összetör néhány szívet is. A második évadban azonban bonyolódik a helyzet. Női jogok, tini terhesség és még sok más nehezíti meg a fiatalok életét.