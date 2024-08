Nagy felháborodást keltett a Disney bejelentése, mások majd kiugranak örömükben

Hollywood ma a franchise-ok bűvkörében él, aminek egyaránt vannak jó és rossz hozományai. Elsőre talán úgy tűnhet, hogy a mozik felhozatala egyre egysíkúbb, a valósághoz ezzel szemben mégis közelebb állhat az a megállapítás, hogy egyszerűen csak megváltoztak a filmfogyasztási szokások, és miközben egyre nehezebb újat mutatni – főleg olyat, ami olyan elementáris erejűvel hat, hogy az közéleti vitákat, beszélgetéseket generáljon, és a megtekintés után is a közösséggel maradjon – ma sokrétűbb és színesebb a paletta, nagyobb a filmek közötti verseny a nézők kegyeiért, mint korábban bármikor. Ezek ugyanakkor jellemzően nem a fősodratú, nagy költségvetésű filmek (bár pont tavaly kaptunk egy óriási kivételt a Barbie képében, ami azért jókora hullámokat vert maga körül), és a Disney legújabb tervezett bemutatódtumait nézve sem számíthatunk rá, hogy ez egyhamar változni fog.

A Jégvarázs harmadik részének bejelentése már régóta várható volt, hiszen a Disney egyik legerősebb brandjéről van szó. Fotó: TMDb

Sokat ígér a Disney, de ezzel nem mindenki elégedett

A D23-at lassan tizenöt éve a Disney legnagyobb szabású filmes- és szórakoztatóipari mustrája, amire sok új bejelentéssel készült a Disney.

A Moana 2 és a Pixar űrlényes meséje, az Elio című animációja nem tartozik ezek közé, hiszen már mindkettő előzetesei elérhető hónapok óta, de most mindkét alkotás új kedvcsinálót kapott (pontosan csak a Moana, az Elio új előzetesének egyelőre csak a kalózfelvétele érhető el). A Moana 2 (magyar keresztségben Viana) a karácsonyi szezonban érkezik a mozikba, november 27-én, az Elio jövő év júniusában - a pontos premierdátumokat cikkünk végén szedtük sorba.

A Moanának 2026-ban jön az élőszereplős változata is Dwayne Johnsonnal, de erről most még nem derült ki semmi, mindenesetre a Disney élőszereplős feldolgozásainak sorában ez az első olyan film, ami nem 90-es évek Disney-reneszánszig tartó időszakából dolgoz fel egy-egy ikonikus Disney-rajzfilmet, tíz év sem fog eltelni az animáció és a film között.

A Disney nem hagy fel természetesen a franchise-logikába tökéletesen beillő élőszereplős változatok bemutatójával sem, a Hófehérke és a hét törpe első kedvcsinálója az expón debütált, és az idén érkező Mufasa: Az ororszlánkirály is megkapta az első nagy előzetesét, amiből már sok minden kiderül magáról a történetről is. ezeket az előzetesek itt lehet megtekinteni:

Ezek azonban már rendesen megosztották a közönséget, legalábbis a kommentszekciók tanúsága szerint elfogadhatatlan, hogy Mufasa és Zordon valójában nem is édestestvérek, vagy hogy Hófehérkét latino színésznő alakítja - hasonló hangok már A kis hableánynál is előkerültek, és a Disney produktumok felett rendszeresen ott lebeg a WOKE-veszély, ugyanakkor minket egyelőre inkább az aggaszt, hogy mennyire rosszul néznek ki ezek a CGI-demonstrációk. Ezek mellett jelenleg is előkészület alatt áll a Herkules, a Bambi, a Robin Hood, és a Macskarisztrokraták élőszereplős feldolgozása, az Aladdin második részét pedig egyelőre mély hallgatás övezi.

Bejelentették a Zootropolis második, és a Jégvarázs harmadik részét is, előbbire régóta vágytak a rajongók, mivel bemutatása évének egyik legszórakoztatóbb rajzfilmje volt, utóbbinál inkább csak az volt a kérdés, hogy mikor jelentik be, mivel a Jégvarázs a Disney egyik legerősebb brandjévé nőtt ki magát.

A Jégvarász mellett megérdemelten bővül trilógiává a Hihetelen család is, és az Agymanók mindent elsöprő idei sikere után fellebbentették a fátylat a készülő spin-offról is, ami a Dream Production címre hallgat.

Ezeknél azonban jóval nagyobb megjelentést jelent, hogy a Toy Story is újabb résszel bővül, amihez a stúdió össze is dobott egy rövid animációt – ennek azonban máris van egy nagyon erős ígérete, miszerint visszatér a negyedik részből kimaradt Jessie.

A Disney közben nagy erőkkel építi tovább az egyelőre nagy csalódást (értsd: anyagi kudarcot) jelentő streaming platformját, ide érkezik a Pixar első rajzfilmsorozata, a, Win or Lose, ami szintén kapott előzeteset (lásd fent). A Disney természetesen számol a Marvel és a Star Wars tartalmakkal is, az új Fenegyerek sorozat és a Jude Law főszereplésével készült, a Stranger Things formuláját újrahasznosító tini-Star Wars sorozat, a Star Wars: Kóbor alakulat is új előzetest kapott:

A Star Wars LEGO-s rajzfilmjéről korábban már beszámoltunk ebben a cikkünkben. Ismét megerősítették, hogy érkezik a Star Wars: Andor második évada, és az fiatal tinédzserről szóló Marvel sorozat, az Ironheart.

Bemutatódátumot kapott továbbá az Fantasztikus Négyes legújabb feldolgozása, a Avatar és a TRON harmadik része, érkezik a Nem férek a bőrödbe folytatása Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan főszereplésével. A Tronnal kapcsolatban alkotók korábban azt nyilatkozták, hogy a Disney naptára annyira tele van a többi franchise filmjeivel, hogy nekik egyszerűen nem jutott hely, dacára annak, hogy a TRON: Örökség anyagilag és kritikailag is nagyon sikeres volt. Mosta azonban úgy tűnik, mégis elérkezettnek látták az időt, azonban ez is mutatja, hogy a franchise-logikának nem csak kreatív, hanem logisztikai korlátai is vannak, a Marvel sem véletlenül döntött úgy a közelmúltban, hogy kissé lassít a tempón. Pontos premierek itt: