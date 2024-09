Harc, szex és ármány: megérkezett a Hunyadi-sorozat előzetese, itt megnézheti!

A Hunyadi-sorozatra is felfigyelhet a világ

Kádár L. Gellért Hunyadi szerepében, a Csikágó nevű ló hátán a Nemzeti Filmintézet fóti stúdiójában. Fotó: Bach Máté

Október végén rendezik a 40. Mipcom Cannes-t, az év legrangosabb televíziós eseményét Európában, amelyen több mint száz ország televíziós szakemberei és a világ nagy tartalomgyártóinak vezetői vesznek részt. A rangos mustrán most egy kelet-közép-európai együttműködésben született produkció kerülhet a figyelem középpontjába, de ami a leglényegesebb, hogy itt dől el az is, mi kerül képernyőre a következő hónapokban, évben – írja az Index.

Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos korábban úgy fogalmazott, hogy az októberi tévés vásár óriási lehetőséget jelent, mivel ha ott valamelyik sorozat, televíziós produkció berobban, akkor arra nagyon felfigyel a világ, és a Hunyadi ennek a kapujában van.

A Hunyadi János életét bemutató tízrészes sorozat – amely a Beta Films és Robert Lantos producer nevéhez köthető – premierjét 2024. október 22-én, kedden 18 órakor a Fesztiválpalota előadótermében tartják, a bemutatón pedig európai filmes nagyágyúk is részt vesznek.

A Hunyadi vörös szőnyeges premier lesz Cannes-ban, magyar produkció még soha nem kapott ilyen kitüntető megjelenést

– írja a portál.

A premieren a címszereplő Hunyadi Jánost alakító L. Kádár Gellért, valamint a filmbeli feleségét alakító Rujder Vivien és az első szerelmét, Marát játszó Törőcsik Franciska is ott lesz, de Hermányi Mariann (Árnyék és csont), Fekete Ernő (Saul fia), Elena Rusconi (6 Underground) és az összes rendező, az Oscar-jelölt Robert Dornhelm, valamint Nagypál Orsi, Szász Attila és Lengyel Balázs is részt vesz, utóbbi showrunnerként is jegyzi a szériát.

Rujder Vivien Szilágyi Erzsébet szerepében. Fotó: Pintér Leo

Hunyadi János karaktere végtelenül izgalmas

A Beta nevű világforgalmazó olyan sorozatokat vitt már sikerre, mint a Borgiák, a Babylon Berlin, a Gomorrah vagy a legutóbbi Sisi, így az, hogy beszállt ebbe a produkcióba, mindenképpen nagy löketet ad. Káel Csaba a Magyar Nemzetnek adott interjúban úgy fogalmazott: elemi érdekük, hogy minél többen lássák majd a sorozatot világszerte.

Hunyadi története olyan gondolatokat fogalmaz meg, amelyek ma is nagyon aktuálisak az európai embereknek. Emellett végtelenül izgalmas Hunyadi János karaktere. Történelmi szuperhősünk, aki az Oszmán Birodalom terjeszkedését megállította, az európai történelem meghatározója lett, az ő harca ma arról szól, hogy az európai létformát védelmezte

– fogalmazott a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Magyar–kanadai–osztrák koprodukcióban készül a sorozat, olyan európai sztárokkal, akik nemzetközileg is ismertek, míg hazájukban a legnépszerűbbek. A török származású Murathan Muslu, a szerb Rade Serbedzijaaz, az olasz Francesco Acquaroli vagy a cseh Karel Roden neve itthon még nem ismerős, de hazájukban széles közönség kíváncsi rájuk.

A holló felemelkedése

A sorozatot külföldön Rise of the Raven, vagyis A holló felemelkedése címmel értékesítik, tekintve, hogy a Hunyadiak címerállata is ez a madár.

Jelenet a sorozatból. Fotó: The Orbital Stranges Project

Robert Lantos producer szerint a televíziós produkció egy falusi fiú felnövéstörténetét követi végig, akiből rettenthetetlen harcos, Európa megmentője válik, akiért a déli harangszó szól. „Gyerekkorom óta izgatott a déli harangszó. Bán Mór nagy sikerű regényei lehetőséget adtak arra, hogy elmeséljem ezt a történetet” − tette hozzá Lantos.

A Hunyadi eposzba illő mind történetében, mind a képernyőn. Az ambiciózus történetmesélésével és a magas színvonalú produkciójával, kivételesen kreatív csapatával és valóban nemzetközi szereplőgárdájával már a bejelentése óta egyre növekvő érdeklődést vált ki világszerte, nagy örömünkre szolgál, hogy Cannes-ban adhatunk otthont az első vetítésnek

− fogalmazott Lucy Smith, a Mipcom Cannes és a MIP London igazgatója.