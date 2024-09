Ők kaptak idén Junior Prima díjat színház-, film- és táncművészeti kategóriában

Az MBH Bank társadalmi felelősségvállalásról szóló programját is annak jegyében fogalmaztuk meg, hogy a közösség fejlődését, a társadalmi jóléthez való hozzájárulást szolgálja, amelybe a kulturális és szellemi értékek megóvása és gyarapítása, valamint a művészet támogatása is beletartozik. A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is büszke támogatói vagyunk a Junior Prima díj színház-, film- és táncművészeti kategóriájának. Öröm számunkra, hogy a díjban visszaköszönnek azok az értékek, amelyek a közösségünk alapjait képezik, és amiért gazdasági értelemben is nap mint nap dolgozunk