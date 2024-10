Bizarr egysnittes horrorfilm a franciáktól

A tizennyolc éves Romain mielőtt beleveti magát az esti buliba, felkeres egy drogdílert, hogy kipróbáljon egy újfajta tablettát. Az éjszaka folyamán felvesz egy sérült nőt, aki minden előzmény nélkül szétveri a fejét a kocsi műszerfalában, és meghal. A események innentől bizarr fordulatot vesznek, és elmosódnak a valóság és a szürrealitás határai.

A Veszetteket David Moreau íra és rendezte, aki a Them (Ils), A szem (The Eye) és a Magukra maradtak (Seuls) című horrorokat is jegyzi. Ahogy látszik, Moreau nagy rajongója a horror műfajának, az egysnittes ötletét pedig a 2015-ös, Victoria című német film adta.

Amikor egy snittben veszel fel valamit, a technikai nehézségek ellenére ez egyfajta realizmust eredményez, mert nem tudsz irányítani semmit

– mondta a rendező a CBR-nek adott interjújában.

– Amikor egy snittet csinálsz, el kell vesztened a maradék kontrollt is. Teret akartam adni a szereplőimnek, hogy önmaguk lehessenek, és a dokumentumfilmekhez hasonló realizmust teremtsünk, mindezt egy zsánerfilmben

– tette hozzá.

A Veszettek szerepelt a spanyol Valladolid Nemzetközi Filmfesztivál, a katalán Sitges és a texasi Fantastic Fest programjában is. „Ez az időtlen francia horror arra emlékeztet, hogy milyen innovatív tud lenni az indie horror” – írja a Screen Rant szerzője, és kiemeli, hogy ugyan kevés a véres jelenet, de a film tele van feszültséggel, és a néző fantáziájára bízza a szörnyűségek elképzelését. A The Guardian szintén dicséri a filmet: „Ez az egysnittes francia horror lenyűgöző ujjgyakorlat a feszültség- és atmoszférateremtésben.”