Kolodko Mihály szobrai olykor a szobrász markáns véleményét is tükrözik

Kolodko Mihály eleinte köztéri szobrokat készített, legtöbb szobra Ungváron található. 2017-ben települt át Magyarországra családjával, azóta sorra jelennek meg itt is az alkotásai. A köztéri szobrok egy másik dimenziója született meg a miniszobrok megformálásával. Kolodko Mihály szobrai, köztük első apró művei Ungvár utcáin jelentek meg először, és eleinte vegyes fogadtatásra találtak. Hamarosan azonban keresni kezdték az emberek és megkedvelték a miniszobrokat. A kis méretű szobrok elkészítése onnan eredt, hogy a nagy méretben készülő szobrokat is először el kell készíteni kisebb méretben is. A művésznek nem mindig volt tervei megvalósításához megrendelője, így anyagi fedezet híján, hogy ötletei ne vesszenek el, elkészítette őket kicsiben.

Kolodko Mihály szobrai olykor a véleményét is tükrözik. Forrás: Facebook

Kolodko Mihály szobrai

Budapesten először a Főkukac szobrát készítette el, ungvári elődje mintájára. A 15 centiméteres szobrocska a Bem rakpart 15. számú ház előtt található, a felső rakpart mellvédjén. A művész kedvenc gyermekkori mesefigurája kelt életre a kis szoborban. Számára azért is volt fontos ez a mesesorozat, mert nézése közben tanulta meg a magyar nyelvet.

A budai oldalon hét szobor elég közel van egymáshoz, néhány kilométeres sétával megnézhetők a Széll Kálmán tér és a Döbrentei tér között. Ezen az útvonalon található Mekk Elek, az ezermester – amelynek már a második példánya van kint a téren, mert az elsőt ellopták –, a Felhúzható Trabant, a Szomorú tank, a Rubik-kocka, a Főkukac a Nagy Ho-ho-horgászból, a Kockásfülű nyúl és Lecsó, a híres francia gasztropatkány figurája.



A határon innen és túl is gombamód szaporodnak Kolodko Mihály alkotásai, amelyek méretük ellenére nagy hatást gyakorolnak a nézelődőkre. Szobrai legtöbbször az adott ország jellegzetességeiről, identitásáról tanúskodnak, de a művész nem riad vissza a humortól és a markáns véleményformálástól sem.