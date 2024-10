Vilmos herceg véget vethet a hajléktalanságnak?

Vilmos herceg fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy megszüntesse a hajléktalanságot Nagy-Britanniában. Közel egy éve indult el a hajléktalanság felszámolását és megelőzését célzó, Homewards elnevezésű projektje, aminek első évét mutatja be a Vilmos herceg: Véget vethetünk a hajléktalanságnak (Prince William: We Can End Homelessness) című kétrészes dokumentumfilm.

Diana hercegnő és fia, Vilmos herceg a hajléktalanokat segítő The Passage szervezetnél tett látogatáson. Forrás: The Passage

A hajléktalanság ellen küzd Vilmos herceg

A nézők nyomon követhetik Vilmos herceget, amint elindítja a Homewards programot az Egyesült Királyságban, ahol több mint 350 ezer embernek nincs otthona. A 16 és 24 év közötti hajléktalanok, illetve a veszélyeztetettek száma pedig a becslések szerint több mint 130 ezerre emelkedett – írja a The Guardian. Emellett a film bemutatja a jelenleg hajléktalanként élő embereket és azok történeteit, akik már átélték ezt az kilátástalan állapotot.

Éles kritikák kereszttüzében: itt nem segít az adomány a hajléktalanoknak

A walesi herceg a Homewards programjának részeként új házakat építenek a hajléktalanoknak, a Newquay melletti Nansledanban huszonnégy ilyen ház épül. Ám egyesek szerint a Homewards projekt a kormány politikájáról és befektetéseiről szól, a hajléktalanságot nem fogja megállítani az adomány vagy a királyi pártfogás. A brit királyi család trónörököse a dokumentumfilmben reagál a három otthonával és a 135 ezer hektáros cornwalli birtokával kapcsolatos gúnyolódásokra és a projektet ért kritikákra is.

Vilmos herceget Diana inspirálta és segítette a hajléktalanság elleni küzdelemben – írja a BBC.

A dokumentumfilmben Vilmos herceg arról beszél, hogy milyen maradandó élmény volt számára a The Passage hajléktalanszállón tett látogatása édesanyjával gyermekkorában, és elmondja, hogy ez hogyan segített neki túllátni a palota falain. A herceg bevallja, hogy néha bűntudatot érez amiatt, hogy nem tud többet tenni ezekért az emberekért, és szeretné, ha gyermekei is empatikusan viselkednének a nehézségekkel küzdő emberekkel.

Édesanyám engem és Harryt elvitt a The Passage-ba, körülbelül tíz-tizenegy éves lehettem. Korábban soha nem jártam még ilyen helyen. És kicsit izgultam, hogy mire számítsak. De hihetetlen, hogy milyen boldog környezet volt ez

– emlékszik vissza a dokumentumfilmben Vilmos herceg.

A The Passage négy eddig nem látott fotót publikált Diana hercegnő és Vilmos herceg 1993 júniusában és decemberében tett látogatásáról.

Sakkoztam és beszélgettem a bent lakókkal. Ekkor tudatosult bennem, hogy vannak más emberek is, akiknek nem olyan az életük, mint a miénk

– meséli a herceg.

Az ITV dokumentumfilmjében Vilmos herceget láthatják a nézők, amint ételt szolgál fel és takarít a The Passage karácsonyi vacsoráján.

A herceg elmondása szerint az évek során sok időt töltött azzal, hogy információkat gyűjtsön a hajléktalanságról, és most valami hasznosat szeretne tenni ennek megakadályozása érdekében. – Úgy érzem, a pozíciómmal és ezzel a projekttel változást kellene elérnem a hajléktalanság ügyében. Látom, hogy min mentek keresztül ezek az emberek, és minden alkalommal, amikor elmegyek a hajléktalanszállóról, szinte bűntudatom van, amiért nem teszek még többet értük – mondja a filmben Vilmos herceg.

Nem csupán beszélni akarok erről a témáról, hanem cselekedni

– fejti ki a herceg, aki arról is beszél, hogy nyilván nem tudja megoldani az egész világ hajléktalansági problémáját. De meg akarja mutatni az embereknek, hogyan előzhető meg a hajléktalanság.

Ha Diana hercegnő élne, büszke lenne a fiára

Mick Clarke, a The Passage vezérigazgatója így nyilatkozott Vilmos herceg látogatásairól: – Akkor érzi a legjobban magát, amikor az itt lévőkkel beszélget, és hallgatja a történeteiket.

A walesi herceg egy októberi díjátadón, a Centrepoint jótékonysági rendezvényén arról beszélt, hogy bár a hajléktalanság egy összetett társadalmi probléma, ő elszántan hiszi, hogy megoldható. Mint fogalmazott, elengedhetetlen egy olyan rendszer kialakítása, amely a megelőzésre koncentrál, és amely biztosítja a fiataloknak a megfizethető lakhatási lehetőségeket – írja a CNN.

A Newport utcai hajléktalanságtól a sheffieldi átmeneti szállásokon élő családokon át az aberdeeni fiatalok hajléktalanságáig A Vilmos herceg: Véget vethetünk a hajléktalanságnak című dokumentumfilm átfogó képet fest a mai hajléktalanság helyzetéről az Egyesült Királyságban.

A BAFTA-díjas Leo Burley által rendezett dokumentumfilmet október 30-án és 31-én este tűzi műsorára az ITV.