Koltai Róbert: Többek között Bodrogi Gyula miatt akartam színész lenni!

A Ma este gyilkolunk a fiatalabb és idősebb korosztály számára is felhőtlen szórakozást ígér és október 31-től már látható a mozikban. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban a különleges díszbemutató estéjén a Svenk stábja készített exkluzív interjút a hamarosan 81 éves közönségkedvenccel, Koltai Róberttel és a frissen debütált film producerével, Lajos Tamással.

Jordán Tamás és Koltai Róbert a Ma este gyilkolunk című filmben. Fotó: Filmpositive

Mindenki gyanús, aki él. És az is, aki halott

– magyarázza Tolnai Tivadar (Kern András), egy mellőzött idős színész a fiatal segítőjének, Lili nővérnek (Hermányi Mariann).

A hajdan egy Poirot-szerű szerepnek köszönhetően híressé vált sorozatszínész egy mindentől távol eső színészotthonban elkövetett bűntény megfejtésére vállalkozik, és ahogy egymás után módszeresen kihallgatja a gyanúsítottakat, rá kell jönnie, hogy a tettest megtalálni mesterdetektívhez méltó feladat lesz. „Ne felejtsd el, ezek színészek! Főállásban hazudnak – épp ezért lesz nagyon nehéz dolgunk” – mondja Tolnai Tivadar.

Az Agatha Christie stílusát vígjátéki elemekkel ötvöző filmben újra együtt játszik a legendás Kern–Koltai páros – őket a közönség nagyvásznon legutóbb 27 éve, a nagy sikerű, feledhetetlen A miniszter félrelép című produkcióban láthatta együtt.

A Ma este gyilkolunkban rajtuk kívül egy sor kiváló színész – Bodrogi Gyula, Jordán Tamás, Bálint András, Pogány Judit, Bánsági Ildikó, Hámori Ildikó és Takács Kati – is szerepet kapott. A fiatalabb generációból ugyancsak számos remek művész, többek közt Hermányi Mariann, Stefanovics Angéla, Bánki Gergely, Gyöngyösi Zoltán, Keresztes Tamás, Herczeg Adrienn, Elek Ferenc és Pál András is feltűnik a mozivásznon.

„A Kern–Koltai párosról A miniszter félrelép idején kiderült, hogy senki sem viccesebb náluk magyar filmen, most pedig végre újra együtt játszanak, és egyértelmű, hogy azóta is tökéletes köztük a kémia – mondja Fazakas Péter, a Ma este gyilkolunk rendezője.

A Svenk stábja ott járt a díszbemutatón, ahol Koltai Róbert Jászai Mari-díjas színművész, filmrendező, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja elárulta azt is, hogy még gimnazista volt, amikor lenyűgözte Bodrogi Gyula játéka, többek között miatta lett színész is.

Koltai számos filmben nyújtott korábbi kiemelkedő alakítása újra megtekinthető a Nemzeti Filmintézet streamingplatformján is, köztük olyan emlékezetes alkotások, mint a Sose halunk meg, A miniszter félrelép és a Csocsó, avagy éljen május elseje!

A Ma este gyilkolunk díszbemutatója alkalmából Lajos Tamás, a film producere arról is mesélt a Svenk riporterének, hogy a film abból a szempontból is különlegesség, hogy a magyar film- és színháztörténet olyan nagyságai játszanak benne – többnyire idős színészek –, akiket valószínűleg túl sok filmben már nem láthatunk így, együtt.

A producer szerint felemelő volt látni az összhangot a színészóriások között, és azt, ahogyan ők maguk is jutalomjátékként élték meg a forgatást.

A filmet 2023 nyarán a ráckeresztúri Brauch-kastélyban forgatták, ahol a Svenk stábja is jelen volt, tehát különleges kulisszafelvételek is láthatóak az adásban. Érdekesség, hogy a forgatáson a legidősebb és a legfiatalabb stábtag között 72 év volt a korkülönbség: „korelnökként” az akkor 89 évesen is aktív Bodrogi Gyula, legifjabb stábtagként egy 17 éves produkciós asszisztens vett részt a munkában.

A Ma este gyilkolunk a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült.

A Hír TV filmes háttérműsorának legújabb adását szombaton 23.30-kor láthatják a televíziónézők, az ismétlés szokás szerint vasárnap reggel 7.30-kor lesz.

A műsornak a Ma este gyilkolunk című filmet bemutató egyik részletét már most meg lehet nézni.