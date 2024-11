Nemzetközi sikersztori az új magyar családi film, a legjobbnak választották Tallinnban

Rangos filmes seregszemlén nyert díjat a film

Magyarországon évtizedek óta hatalmas hiány a gyerekeknek szóló film, ezért is nagy eredmény, hogy egy magyar családi film díjat nyert a rangos filmes seregszemlén, a Tallinn Black Nights Nemzetközi Filmfesztivál Just Film Youth and Children’s Film Festival elnevezésű programjában. A nemzetközi premieren kitüntetett figyelem övezte a szívet melengető felnövéstörténetet, mely egyedi látványvilágával, magával ragadó hangulatával és érzékenységével el is nyerte a gyerekzsűri legjobb filmnek járó díját. A holland–magyar koprodukcióban készült, minden korosztály számára felhőtlen szórakozást ígérő családi film nemzetközi premierjén a stáb és a vezető színészek is jelen voltak.

A Véletlenül írtam egy könyvet stábja (Fotó: Erlend Staub)

Az ünnepélyes díjátadóra november 23-án került sor, a díjat Lakos Nóra író-rendező vette át. A film, amit azonnal megmutatnának saját családjuknak is, látványvilága magával ragadó, témáihoz pedig könnyű kapcsolódni – indokolta a gyerekzsűri a döntését.

Legfőbb üzenete, hogy a kreatív alkotás bármilyen nehézségen túl tud lendíteni, az álmainkat pedig minden körülmények között követnünk kell

– tették hozzá. A Tallinn Black Nights Just Filmfesztivál azzal a céllal jött létre, hogy a gyerekek és a fiatalok filmeken keresztül ismerjék meg az őket körülvevő világot. A fesztivál eddigi huszonnégy éves történetében olyan filmekkel mutatkoztak be itt többek között, mint a Harry Potter-franchise vagy az Alkonyat-saga epizódjai.

Egy kissé különc család élete

A Véletlenül írtam egy könyvet hiánypótló, (s)írós-nevetős családi film, amely ismert színészekkel, különleges helyszínekkel és varázslatos animációs elemekkel vezeti be a nézőket egy kedves, kissé különc család életébe: Nina (Demeter Villő) legfőbb vágya, hogy író legyen – kreativitását animációsfilm-rendező apjától (Mátray László) örökölte. Mindennapjait kétbalkezes bűvész öccse (Hárs Bonca) kavarja fel, s mivel az anyukája (Lovas Rozi) korán meghalt, női mintaként kissé merev nagynénje (Tenki Réka) szolgál a családban. Amikor apja életébe egy új szerelem (Rujder Vivien) érkezik, Nina a szomszédban élő bohém írónő (Zsurzs Kati) iránymutatásait követve, az írás segítségével dolgozza fel édesanyja elvesztését és nyitja meg szívét az új családtag és az első szerelem (Kövécs Barnabás) előtt.

A Véletlenül írtam egy könyvet című családi film írója és rendezője Lakos Nóra, producerei a CURTIZ-t és a Magasságok és mélységeket is jegyző Sümeghy Claudia és Topolánszky Tamás Yvan, valamint Lakos Nóra, holland koproducerei Maaike Neve és Joram Willink. A filmet, mely a Nemzeti Filmintézet első zöldprodukciója, a Nederlands Filmfonds és az Eurimages támogatásával, a JUNO11 Pictures és a holland BIND koprodukciójában, a JUNO11 Distribution, valamint az Emberi Jogi és Kulturális Alapítvány mutatja be. Az alkotás line producere Tarr Erika, operatőre Reich Dániel, látványtervezője Szurdi Juci, jelmeztervezője Lányi Fruzsina, kreatív animációs rendezője Báthory Péter, zeneszerzői pedig Jacob Meijer és Alexander Reumers.

A főbb szerepekben a most bemutatkozó Demeter Villő mellett Mátray László, Zsurzs Kati, Rujder Vivien, Tenki Réka, Lovas Rozi, Mucsi Zoltán és Hárs Bonca látható.