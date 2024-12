Ahol a föld szíve dobog, új kegyhely épül

Nagy Roland elbeszéléséből megtudjuk, hogy a Feltámadás-kegyhely létrehozásának egyik célja az volt, hogy Dobogókő kulturális és spirituális erejét láthatóbbá, értékelhetőbbé tegye a hegytetőre látogató emberek számára. Mint mondta, ez fontos az idelátogatóknak, mert gyarapítja szellemi életüket, és fontos Dobogókőnek, mert erősíti spirituális erejét. Ennek a missziónak az első állomása a zarándokhely létrehozása.

A Pilis keresztje Dobogókőn. Fotó: Kiss Zoltán

Dobogókő új kegyhelye

A jelenleg üzemen kívüli, hóval borított sípályán lépdelve megpillantjuk a fekvő, hatalmas, öreg keresztet, amely 2020-ban került ide. Ezt a keresztet valaha Pilisszántó kapta ajándékba Csíksomlyótól és évekig a Pilis keresztjeként szolgált, amely távolról hirdette a magyar keresztény, erkölcsi értékrendet. Ezt teszi ma is, fekvő állapotában. Mivel a Hargitáról érkezett, így a helyiek szerint a nemzeti összetartozás jelképeként is szolgál. Lábánál sok ember kapott választ élete nyugtalanító nagy kérdéseire. Miután Pilisszántón kiszolgálta idejét, Dobogókőre került.

Az a gondolat is segítette a kereszt idekerülését, hogy elhatározták, Pilisszántó és Dobogókő között létre kell hozni egy szellemi összefogást, ami megvan már Pilisszántó és a Hargita között.

Innen jött az ötlet, hogy a Hargitából kapott keresztet hozzák el Dobogókőre, ahol elnevezték Trianon keresztjének, és ez a hármas, spirituális kapcsolat létrejött a települések között. Itt lekezelték a fát és körbeépítették Pilisszántóról hozott mészkővel, ami messziről is jól látható.

E kereszt köré építjük a zarándokhelyet, amelyet történeti előzményei miatt a Feltámadás kegyhelye névvel illeti a közös lelki érintettség gondolata – mutatja a helyet Nagy Roland. – Egy három méter magas, a feltámadott Jézust ábrázoló szobor lesz a koronája, amely motívumaival magán hordozza a hely spirituális jegyeit is. A szobrot Smidt Róbert faragómester faragja, aki a pilisszántói Csillagösvény szobrait is készítette. A faragómester, megelőlegezve a bizalmat, már hónapokkal ezelőtt elkezdte faragni a szobrot, jövő héten mehetünk érte.

Közösségi munkával alakították a kegyhely környezetét. Fotó: Kiss Zoltán

A környezetet közösségi munkával alakítottuk ki, de a szobor elkészítésének munkadíjára még gyűjtjük az adományokat. Az utolsó hajrában, az utolsó két hétben vagyunk, december 21-én lesz a kegyhely avatása – teszi hozzá Nagy Roland.

Az egyre gyarapodó közösségükkel egész évben két kezükkel dolgoztak a környezet kialakításán. A kegyhely megépítésének utolsó mozzanata lesz a hatalmas Jézus-szobor elhelyezése.

– Egy nagyon megható történet is fűződik már a kegyhelyhez – avat be Nagy Roland. – Mindenszentek napján összegyűltünk itt a keresztnél, és kiderült, hogy egy édesapát elveszítő család járt itt előttünk, és ültettek egy fehér rózsát a kegyhely mellé. Vélhetően megtalálták itt a lelki békéjüket. Már most érezzük, hogy itt áll mögöttünk a Jóisten. A kegyhely létesítésével célunk a kereszt tovább éltetése, Dobogókő szellemiségének felerősítése és az igaz, magyar keresztény értékrend erősítése – foglalja össze törekvésüket.