J. K. Rowling krimisorozatával támad az HBO, Sarah Jessica Parker kálváriája folytatódik

2025-ben több új HBO és Max Original saját gyártású sorozat, illetve vásárolt tartalom érkezik a Max kínálatába, az újdonságok után ezúttal a nagy visszatérőket szedtük össze.

Fotó: HBO

Peacemaker - Békeharcos 2. évad – Premier: 2025

A John Cena által megformált címszereplő kalandjai is folytatást kaptak, noha a DC univerzum ezen része már nem bővül tovább új filmekkel. A második évadban visszatér John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland és Steve Agee is. A korábban bejelentett új szereplők közt lesz látható Frank Grillo, David Denman, Sol Rodriguez és Tim Meadows. A sorozat írója ezúttal is James Gunn lesz, három epizódot pedig az új évadból is ő rendez.

The Last of Us 2. évad – Premier: 2025

Az első évad eseményeit követő öt év béke után Joelt és Ellie-t utoléri a kollektív múlt, emiatt konfliktusba kerülnek egymással és azzal a világgal is, amely még veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb, mint az, amelyet hátrahagytak.

A Fehér Lótusz 3. évad – Premier: 2025. február

Az exkluzív thaiföldi nyaralóhelyen játszódó társadalmi szatíra újra egy héten keresztül követi a különféle vendégek és alkalmazottak kalandjait. A főszereplők között ezúttal Leslie Bibb (Vasember), Carrie Coon (Szellemirtók – Az Örökség) és Scott Glenn (Daredevil) a legnagyobb nevek.

Strike: A koromfekete szív 6. évad – Premier: 2025. január

Tom Burke és Holliday Grainger visszatér a Strike: A koromfekete szív új évadában. A nagy sikerű krimisorozat a BBC-vel koprodukcióban készült, és Robert Galbraith (J.K. Rowling írói álneve) bestseller krimiregény-sorozat hatodik könyvét dolgozza fel. A könyvek a Gabo Kiadó gondozásában már Magyarországon is elérhetőek.

Az erényes Gemstonék 4. évad – Premier: 2025

A sorozat egy olyan, világhíres televangelista (televíziós hittérítő) család történetét meséli el, amelyben nagy hagyománya van a devianciának, a kapzsiságnak és a jótékonykodásnak. Kevesen tudják, de a sorozat alkotója a főszereplőt is alakító Danny McBride, aki mellett visszatér Adam Devine, John Goodman és Walton Goggins is.

Az aranykor 3. évad – Premier: 2025

Az amerikai aranykor a hatalmas gazdasági és társadalmi változások időszaka volt, amikor egyik napról a másikra óriási vagyonokat halmoztak fel és veszítettek el az emberek. Most, hogy a régi uralkodó osztályokat megfosztották hatalmuktól, és a New York-i elit a feje tetejére állt, mindenkinek rendet kell teremtenie a saját háza táján. Ám még azok is, akik ebben az új korban magukhoz ragadták az irányítást, ráeszmélhetnek, hogy a változásnak ára van. Carrie Coon ezzel a sorozattal idén duplázni fog az HBO platformjain, a színésznő rajongóinak legnagyobb örömére.

Fotó: HBO

És egyszer csak... 3. évad – Premier: 2025.

Az úttörő Szex és New York franchise új fejezetében az 50-es éveiben járó Carrie, Miranda és Charlotte új és régről ismerős barátok társaságában próbálja kezelni a barátság, a család és New York bonyolult valóságát. Úgy tűnik van, ami nem változik, csak a díszletek és a kor, de az emberek ugyanolyanok. Vagy lehet, hogy ezúttal mégsem?

Harley Quinn 5. évad – Premier: 2025.

Az új évadban Harley-t és Ivyt Metropolisban találjuk, Superman és Lois Lane otthonában. Harley és Ivy lelepleznek egy sötét tervet, és rájönnek, hogy nem minden az, aminek látszik, miközben életveszélyes fenyegetést jelent rájuk és a városra többek közt Lex Luthor és Brainiac is.

Fotó: HBO

Hacks - A pénz beszél 4. évad – Premier: 2025

A legendás Las Vegas-i komika, Deborah Vance és egy kiközösített, öntelt humorista író közt sötét mentorkapcsolat alakul ki. A sorozat alkotói az Emmy-díjas Paul W. Downs, Lucia Aniello és Jen Statsky, akik az új évadra is garantált humorral készülnek

Rick és Morty 8. évad – Premier: 2025

A sorozat főhőse egy szociopata, zseniális tudós, Rick Sanchez, aki a lánya, Beth családjával él, és időnként intergalaktikus kalandokba sodorja őt vejével, Jerryvel, unokájával, Summerrel, de főként másik unokájával, Mortyval együtt. Az új évadban tovább folytatódik a (multi)verzumokon átívelő őrült kaland.