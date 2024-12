A Hungária nem pihen, jövőre ismét színpadra áll

A Hungária négy tagja – Fenyő Miklós, Novai Gábor, Dolly és Szikora Róbert – idén június elsején eredetileg egyetlen utolsó koncertre álltak össze a Puskás Arénában. Azonban az esemény nagy sikerén felbuzdulva jövőre folytatják, és még egyszer színpadra lépnek együtt.

A Hungária alapítója Fenyő Miklós (Fotó: Dombóvári Tamás/Bors)

A koncerten olyan slágerek csendülnek majd fel, mint a Hotel Menthol, a Duci Juci, a Csókkirály vagy a Limbó hintó. A táncosokkal kiegészült látványos színpadkép pedig hatásosan idézi majd meg a nyolcvanas éveket, visszarepítve minden rajongót a jampik világába.

A Fenyő Miklós által 1968-ban életre hívott Hungária beatzenekarként is a legnépszerűbb magyar előadók közé tartozott, és két lemezt (Koncert a Marson – 1970; Hungaria – 1971) jelentetett meg. Majd 1980-ban új felállással és koncepcióval tértek vissza. Az ötvenes évek jampijelmezeibe öltözött, a vérpezsdítő zenét ötletes magyar szövegekkel párosító együttes frenetikus sikert aratott. Rock and roll party című lemezük magyar rekordot jelentő 650 ezer példányban kelt el, ma is minden idők legkelendőbb hazai albumai közé tartozik. 1981-ben a Limbó hintóval megnyerték a tánc- és popdalfesztivált, százezres példányszámban fogyott Hotel Menthol című albumuk is.

1995-ben újra összeállt a nyolcvanas évek Hungáriája, amely százezer néző előtt adott koncertet a Népstadionban és Ébredj fel, Rockandrollia! címmel egy új lemezt is készített.